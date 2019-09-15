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Vali Yardımcısı Gölbaşı'dan Yüksekova'ya ziyaret

Hakkari Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Yüksekova'yı ziyaret etti.

15.09.2019 10:03Vali Yardımcısı Gölbaşı'dan Yüksekova'ya ziyaret
Hakkari Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Yüksekova'yı ziyaret etti.

Hakkari Tarım ve Orman İl Müdürü Vahap Şimşek ile beraber Yüksekova ilçesine gelen Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, süt ve yemek fabrikalarında incelemelerde bulunarak, fabrikalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra, ilçeye 21 kilometre uzaklıkta bulunan Akocak köyünde Yıldırım Esener adlı üreticiye ait mandacılık işletmesini ziyaret eden Gölbaşı, burada çiftçilerle sohbet etti.

Vali Yardımcısı Gölbaşı'na İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Tekin, Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Reşit Akman ve Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fazıl Durmuş da eşlik etti. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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