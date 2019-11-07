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Vali Yardımcısı Gölbaşı'ndan Kültür ve Aile Kadın Müdürlüğüne ziyaret

Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Aziz Gölbaşı, Hakkari Belediyesi Kültür ve Aile Kadın Müdürlüğünü ziyaret ederek yapılan çalışmalar ve yeni projeler hakkında bilgi aldı.

07.11.2019 09:28 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:33 Vali Yardımcısı Gölbaşı'ndan Kültür ve Aile Kadın Müdürlüğüne ziyaret
Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Aziz Gölbaşı, Hakkari Belediyesi Kültür ve Aile Kadın Müdürlüğünü ziyaret ederek yapılan çalışmalar ve yeni projeler hakkında bilgi aldı.

Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal ile Altay Caddesi üzerinde bulunan Hakkari Belediyesi Kültür ve Aile Kadın Müdürlüğünü ziyaret etti. Vali Yardımcısı Gölbaşı, Hakkari Belediyesi Kültür ve Aile Kadın Müdürü Ayhan Tunç, Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu ekibi ve kursiyerler tarafından karşılandı. Müdür Ayhan Tunç, Vali Yardımcısı Gölbaşı'ya yapılan çalışmalar ve yeni yapılacak projeler hakkında bilgi verdi.

Hakkari Belediyesi Kültür ve Aile Kadın Müdürlüğü çalışanları tarafından değişik alanlarda verilen brifingin ardından Vali Yardımcısı Gölbaşı ve beraberindekiler; erbane, gitar, Reng-i Hakkari ve bağlama dalında kurs gören öğrencileri ziyaret etti.

Hakkari Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Hakkari Valiliği olarak kültürel ve sosyal faaliyetlere büyük önem verdiklerini belirterek, Hakkari Belediyesi Kültür ve Aile Kadın Müdürlüğünü çalışmalarının takdirle şayan olduğunu ve desteklemeye davam edeceklerini söyledi. - HAKKARİ

Ayhan Tunç, Hakkari, Altay, Güncel

Kaynak: İHA

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