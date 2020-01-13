Haberler » Güncel » Vali Yardımcısı İmamgiller, mezarı başında anıldı - Haber

Vali Yardımcısı İmamgiller, mezarı başında anıldı

Geçen yıl görevli olduğu Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'ta odasında hayatını kaybeden Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller, Şarkışla'daki mezarı başında dualarla anıldı.

13.01.2020 19:36 | Son Güncelleme: 13.01.2020 19:42Vali Yardımcısı İmamgiller, mezarı başında anıldı
Geçen yıl görevli olduğu 'nin kuzeyindeki 'ta odasında hayatını kaybeden Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller, 'daki mezarı başında dualarla anıldı.
Garipler Mezarlığı'ndaki anmaya, Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Oğuzhan Aykırı, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ercan Arslan, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ve vatandaşlar katıldı.
Anmada, İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer dua etti.
Anma programına katılanlar İmamgiller'in mezarına karanfil bıraktı.

Gaziantep, Cerablus, Şarkışla, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:11  Spor filenin sultanları yurda döndü - Haber
20:10  İBB Meclisi'nde, "cemevlerinin ibadethane statüsünde tanınması" görüşüldü - Haber
20:09  Osmaniye amanoslar'da 'kapan-2 operasyonu' sürüyor - Haber
20:06  "Göbeklitepe Operası"nın dünya prömiyeri 19 Şubat'ta yapılacak (2) - Haber
20:06  Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı - Haber
19:32  Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı - Haber
17:32  Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Haber
16:41  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Haber
16:10  Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı - Haber
15:29  Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak - Haber
13.01.2020 20:13:35