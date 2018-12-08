Vali Yardımcısı Kalender Son Yolculuğuna Uğurlandı

08 Aralık 2018 Cumartesi 16:29



08 Aralık 2018 Cumartesi 16:29

Bartın'ın Amasra ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kalender, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.Bartın Vali Yardımcısı Kalender için Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kalender'in aile yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Ankara Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törene katılan protokol üyeleri Kalender'in babası Sait ve annesi Cahide Kalender'e taziyelerini sundu.İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kalender'in Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına yüklendi. Kalender'in naaşı toprağa verilmek üzere Karşıyaka Mezarlığına götürüldü.Soylu'dan aileye teselliBakan Soylu, cenaze aracının camiden çıkışının ardından Kalender'in ailesiyle yakından ilgilendi. Anne Cahide ile baba Sait Kalender'e başsağlığı dileklerini ileten Soylu, Kalender'in oğlu Çağatay'ın da anlından öptü. - ANKARA