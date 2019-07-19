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Vali Yardımcısı Kaya, Başkan Yıldırım ile bir araya geldi

Adıyaman Vali Yardımcısı ve Gölbaşı Kaymakam Vekili Adem Kaya ve Adıyaman İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

19.07.2019 16:09 Vali Yardımcısı Kaya, Başkan Yıldırım ile bir araya geldi
Adıyaman Vali Yardımcısı ve Gölbaşı Kaymakam Vekili Adem Kaya ve Adıyaman İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getiren Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Bugün bizi ziyaretleriyle onurlandıran değerli Adıyaman Vali Yardımcısı ve Gölbaşı Kaymakam Vekili Adem Kaya ile Genel Sekreter Sami Işık'a teşekkür ediyorum. Güzel Gölbaşımız için tüm kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışacağız. Gölbaşımız için en iyi hizmeti yapmanın gayreti içerisindeyiz" diye konuştu. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
İskender Yıldırım, Adem Kaya, Sekreter, Adıyaman, Güncel

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