Haberler » Güncel » Vali Yardımcısı sahneye çıktı, salon ayakta alkışladı - Haber

Vali Yardımcısı sahneye çıktı, salon ayakta alkışladı

Trabzon'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte Trabzon Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız şarkı söyledi, bütün salon ayakta alkışladı.

26.11.2019 12:22 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:27Vali Yardımcısı sahneye çıktı, salon ayakta alkışladı
'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte Trabzon Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız şarkı söyledi, bütün salon ayakta alkışladı.

Trabzon Ortahisar Zübeyde Hanım Kız Anadolu Lisesinin Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesinde düzenlediği, 24 Kasım Öğretmenler günü programı gerçekleştirildi. Programda öğretmenlerin oluşturduğu koro eşliğinde yapılan müzik dinletisi dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Programa Trabzon Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükür Köse ve beraberinde il protokolü katıldı. Programda konuşma yapan Okul Müdürü Yücel Şahinbaş öğretmenler gününün önemine vurgu yaparak, "Tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Hepiniz ayrı ayrı bir değersiniz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Zübeyde Hanım Kız Anadolu Lisesi Öğretmenlerinin oluşturduğu koro Müzik Öğretmeni Ayşegül Aydın yönetiminde Türk Sanat Müziğimizin seçkin eserlerinden oluşan repertuarlarını sergiledi. Programa, Trabzon Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız seslendirdiği eserle damgasını vurdu. Trabzon Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız'ı tüm salon ayakta alkışladı. - TRABZON

Zübeyde Hanım, Trabzon, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:50 "Kılıçdaroğlu'ndan daha ideal bir genel başkan olmaz"
13:50 Zarfın içinden çıkan kimyasal tozdan etkilenen 5 kişiye karantina sürüyor (GENİŞ HABER)
13:50 "Aralıkta ön gösterim araçları kamoyuna tanıtılacak"
13:50 Afrin'de bombalı saldırı: 5 yaralı
13:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir CHP'liye genel başkan olması gerektiği yönünde telkinde bulunmadık"
13:34 AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı
13:04 13 Fransız askeri helikopter kazasında öldü
12:44 Yapımı 2 yıldır duran Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı'nda çalışmalar yeniden başladı
12:34 Korkunç cinayet: Karısını baltayla öldürüp daha sonra kendini polise ihbar etti
12:30 Zlatan İbrahimovic sosyal medya hesabından İsveç ekibi Hammarby'nin formasını paylaştı
11:20 Erdoğan'dan EYT açıklaması: Ülkemize bir kazanımı yok
10:59 58 yaşındaki adam, eşinin yasak aşkı tarafından ormanlık alanda öldürüldü
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
21:50 Kırıkkale'de 45 yaşındaki Ebru öğretmen, evinde ölü bulundu
26.11.2019 13:51:09