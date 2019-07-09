09.07.2019 12:37
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Vali Yardımcısı Sinan, Baro Başkanlığına veda ziyaretinde bulundu

Vali Yardımcısı Sinan, Baro Başkanlığına veda ziyaretinde bulundu

Nevşehir Vali Yardımcısı Nevzat Sinan, bu ay içerisinde emekliye ayrılacak olmasından dolayı veda ziyaretlerine başladı.

Nevşehir Vali Yardımcısı Nevzat Sinan, bu ay içerisinde emekliye ayrılacak olmasından dolayı veda ziyaretlerine başladı.

Nevşehir Vali Yardımcısı Nevzat Sinan, Temmuz ayı içerisinde emekliye ayrılacak olmasından dolayı veda ziyaretlerine başladı. Vali Yardımcısı Sinan, Nevşehir Baro Başkanlığı'nı ziyaret ederek Baro Başkanı Necmi Öncül ile bir süre sohbet ederken Nevşehir'de güzel anıları olduğunu burasını hiç unutmayacağını ifade etti. Baro Başkanı Necmi Öncül'de nazik ziyaretlerinden dolayı Vali Yardımcısı Nevzat Sinan'a teşekkür ederken emekliliğinin hayırlı olmasını diledi.

Ziyaretin ardından Nevşehir Vali Yardımcısı kendisinin çizmiş olduğu Atatürk portresini Baro Başkanı Necmi Öncül'e hediye ederken Baro Başkanı Öncül'de Vali Yardımcısı Sinan'a hediye takdim etti. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA
Nevzat Sinan, Necmi Öncül, Nevşehir, Güncel

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