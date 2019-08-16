Haberler» Güncel» Haber

Vali Yardımcısı Taşkın vedalaştı

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atanan Siirt Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vedalaştı.

16.08.2019 15:05 Vali Yardımcısı Taşkın vedalaştı
İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atanan Siirt Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vedalaştı.
Taşkın için Siirt Polisevi'nde düzenlenen veda programında konuşan Vali Ali Fuat Atik, birlikte görev yapmaktan mutluluk duyduğu Taşkın'ın, Siirt'ten ayrılacak olmasından duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Taşkın'ın iyi bir devlet terbiyesi almış tecrübeli bir bürokrat olduğunu aktaran Atik, "Özellikle belediye çalışmalarında önemli hizmetlerde bulunan Taşkın, ilimiz için emek sarf etti, çocuklarına ayırması gereken zamanı Siirt'e harcadı." dedi.

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören de Taşkın'ın Siirtliler tarafından sevilen bir yönetici olduğunu söyledi.

Taşkın ise gidişinin geçici bir ayrılık olduğunu aktararak, "Siirt'i ikinci memleketim olarak görüyorum. Bu geçici bir ayrılıktır, inşallah fırsat buldukça Siirt'e geleceğim." dedi.

Sivil Toplum Kuruluşu, Ceyhun, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:30   AYDOS ORMANLARI'NDA DEHŞET (3) tutuklananların fotoğrafları
15:30   Valinin sahip çıktığı gazinin 4 kaburgası kırık çıktı
15:29   Başkan Büyükkılıç, Tomarza programında Yeşilbağ Mahallesi'ni ziyaret etti ve büyük bir ilgiyle...
15:29   Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere 30 günlük yasak
15:29   İSTANBUL -  BAYRAMDA VAPURLAR DOLDU TAŞTI
15:29   MOTOSİKLETLİLER "ÖLÜM FISKİYESİ" TEPKİSİ
15:29   Tehlikeye aldırış etmeden dakikalarca havaya ateş ettiler