Karabük Vali Yardımcısı FETÖ'den Gözaltına Alındı

Karabük'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda Karabük Vali Yardımcısı Abdulhalim Can gözaltına alındı.

EMNİYET OPERASYON DÜZENLEDİ

Alınan bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütle iltisaklı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu iddia edilen Karabük Vali Yardımcısı Abdulhalim Can gözaltına alındı. Vali yardımcısının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Vali Yardımcısı Abdulhalim Can

KARABÜK VALİ YARDIMCISI ABDULHALİM CAN KİMDİR?

Karabük Vali Yardımcısı Abdulhalim Can, 1980 yılında Elazığ' da doğdu. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 2004 yılında 91. dönem Denizli kaymakam adayı olarak göreve başladı. 2005 yılında İçişleri Bakanlığı'nca bilgi, deneyim ve yabancı dilini geliştirmek amacıyla gönderildiği İngiltere'de 9 ay boyunca Sheffield Üniversitesi'ne bağlı Academic English Teaching Center'da eğitim faaliyetlerine katıldı.

Isparta Yenişarbademli ve Diyarbakır Çüngüş ve Siirt Kurtalan, Mardin Nusaybin ve Bursa Orhaneliilçelerinde kaymakam olarak çalıştı. Vali Yardımcısı Abdulhalim Can, İçişleri Bakanlığının 01.12.2016 tarihli kararnamesi ile Karabük'e atandı.