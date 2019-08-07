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Vali, yavru dağ keçisini konağında korumaya aldı

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde bitkin halde bulunan 6 günlük olduğu belirtilen yaban keçisi, Vali Tuncay Sonel tarafından konağında korumaya alındı.

07.08.2019 12:42 Vali, yavru dağ keçisini konağında korumaya aldı
TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde bitkin halde bulunan 6 günlük olduğu belirtilen yaban keçisi, Vali Tuncay Sonel tarafından konağında korumaya alındı.
Mazgirt'in Darıkent Köyü'nde bitkin halde bulunan ve 6 günlük olduğu belirtilen yavru yaban keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince sağlık taramasından geçirildi. Korumaya alınan keçiden haberdar olan Vali Tuncay Sonel, yavru keçiyi, Valilik konutundaki bahçeye aldı. Vali Sonel, biberonla beslediği keçinin, doğada besleneceği duruma geldiğinde doğal ortamına bırakacağını söyledi.
Vali Sonel 'Bulut' ismini verdiği keçiyle şahsen ilgilendiğini belirterek, "Yavru keçiyi Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerimiz doğada yalnız bularak kurtardı. Annesini bulamadılar. Belli bir döneme kadar beslenmesi gerekiyor. Gerekli bütün besleme işlemlerini Valilik konutunda bizzat ben yapıyorum. Doğada kendisini besleyecek duruma geldiği anda doğal ortamına bırakılacak ve adını Bulut koyduk" dedi.



Doğa Koruma ve Milli Parklar, Darıkent, Mazgirt, Güncel

Kaynak: DHA

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