Vali Yavuz, Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

Ordu
Valisi Seddar Yavuz, Anadolu Ajansı
(AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf için oy kullandı.
Fotoğrafları tek tek inceleyen Vali Yavuz, daha sonra haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok", yaşam kategorisinde Hakan Burak
Altunöz'ün "Perşembe Yaylası
" ve spor kategorisinde ise Burak Akbulut
'un "Karatenin sultanları" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Oylamanın ardından fotoğraflarla ilgili değerlendirmede bulunan Vali Yavuz, birbirinden özel fotoğraflar içerisinde hüzün ve sevincin yer aldığını belirtti.
Vali Yavuz, AA çalışanlarını kutlayarak, "Anadolu Ajansı doğru tarafsız haberleri halkımıza ve dünyaya ulaştırması noktasında bizim marka haber ajansımızdır." dedi.
Kategorilere göre fotoğrafları inceleyerek oylama yaptığını aktaran Vali Yavuz, "Özellikle İsrail
'in Gazze
'de yaptığı insanlık dışı muameleyi nefretle kınadığımızı belirtmek isteriz. Yapılanları devlet olarak da millet olarak da doğru bulmuyoruz. Haber kategorisinde seçimimizi yaparken de buna dikkat ettik." diye konuştu.
Vali Yavuz, yaşam kategorisinde oy verdiği doğal menderesleriyle ünlü "Perşembe Yaylası"nın dünyada eşi ve benzeri çok az olduğuna dikkat çekerek, bu kategoride de tercihinin burası olduğunu kaydetti.
Burak Akbulut,Perşembe Yaylası,Ordu,Anadolu Ajansı
07 Aralık 2018 Cuma 11:26