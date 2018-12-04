Vali Yavuz: "Balmer'i Bütün Bölge Kullanmalı"

04 Aralık 2018 Salı 16:38



04 Aralık 2018 Salı 16:38

Ordu Valisi Seddar Yavuz, BALMER A.Ş.'nin sadece Ordulu arıcılar tarafından değil, bölgedeki bütün arıcılar tarafından kullanılması gerektiğini belirtti.Ordu Valisi Seddar Yavuz, 'Arım Balım Peteğim Projesi' kapsamında kurulan BALMER şirketinin işletimi konusunda, projede yer alan 6 ilin KOBİ'lerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda yaptığı konuşmada, dünyada bal tüketiminin hızla artış gösterdiğine dikkat çeken Vali Yavuz, katılımcılara, BALMER A.Ş.'nin sadece Ordulu arıcılar tarafından değil, bölgedeki bütün arıcılar tarafından tercih edilmesi gerektiğini aktardı."Bal tüketimi artarak devam ediyor"Vali Seddar Yavuz, bal tüketimine paralel olarak üretimlerin ve gelirlerin de arttığına dikkat çekerek, "Bugün itibari ile ülkemizde 83 bin 210 işletmede yaklaşık 8 milyon civarında bir koloni bulunuyor. yaklaşık 115 bin ton civarında da üretimimiz oluyor. Türkiye, dünyanın en büyük 10 üreticilerinden biri olmasına rağmen yurt içi talep iç tüketim için tüm üretimi bitirdiğinde ihracatta 2015 yılında yurt içi üretimin sadece yüzde 8'ine denk geliyor. Yaklaşık 7 bin ton bal ihracatımız söz konusu. Dünyada bal üretiminin günümüzde 1,7 milyon ton olan hacmini 2022 yılına kadar 2,4 milyon ton ulaşacağı da tahmine diliyor. Yaklaşık 2,3 milyar dolarlık da bir gelir elde edileceğine işaret ediyor. Dolayısı ile Türkiye'de de bal üretiminde önemli bir söz sahibi olan ilimizin lokomotif olması, bu kapsamda özellikle 'Arım Balım Peteğim Projesi' kapsamında hayata geçirdiğimiz paketleme ve analiz tesisimizin bu amaca hizmet edeceğini düşünüyoruz" dedi."BALMER sadece Ordulu arıcıların değil, bölgedeki bütün arıcıların kullanmasını öneriyoruz"Vali Seddar Yavuz, bal sektörünün ilerleyen zamanlarda ilerleyen zamanlarda daha çok gelir kapısı olabileceğine de değinerek, BALMER A.Ş.'nin sadece Ordulu arıcılar tarafından değil, bölgedeki bütün arıcılar tarafından tercih edilmesi gerektiğini belirtti. BALMER A.Ş. sayesinde piyasadaki sahte balların tespit edildiğini ve bu sayede insanların güvenle bal tüketebileceğini anlatan Vali Seddar Yavuz, "Birçok paketleme tesisi açma girişimlerini görüyoruz. Diyoruz ki, 'yeni paketleme tesisi açmaya gerek yok, zaten yapılmış mükemmel bir tesis var'. Dolayısı ile sadece Ordu'ya değil, tüm bölgeye bu tesisi kullanmalarını öncelikle öneriyoruz. Bu sadece şirketin ve tesisin yaşaması için değil, bal üretimi yapan ve ticaretini yapanlar açısından fevkalade bir husus. Dolayısı ile böyle bir tesisin kurulması yaklaşık 80 milyon TL sadece yatırım yapılması gerekiyor. Bu kadar büyük bir tesisin işlemesi bizim açımızdan çok önemli. Bu tesise sahip çıkmamız gerekiyor. Tüketicimiz bal alırken hangi balı aldığını bilsin, kafasında herhangi bir soru işareti kalmasın. Biz piyasaya kaliteli bal sunuyoruz. Bu iş sahtekarlık yapanların işine gelmez. Bizlerde onlarla mücadele ediyoruz. Devletin ve sektörün en önemli görevlerinden bir tanesi de bu. Çeşitli şekillerde bala hile karıştıranların böylelikle bu işi yapamayacakları noktaya getirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.Vali Seddar Yavuz ayrıca, bölge illeri de projenin parçası olarak düşündüklerini belirterek, diğer illerdeki arıcıları da önemsediklerini dile getirdi.Konuşmanın ardından toplantı, sunum gösterileri ve soru-cevap şeklinde devam etti. - ORDU