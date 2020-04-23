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Vali Yavuz'dan çocuklara 23 Nisan sürprizi

Ordu Valisi Seddar Yavuz, korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl alanlarda yapılamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını evlerinde yapmak durumunda kalan öğrencilere sürpriz yaptı.

23.04.2020 17:56 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:31
Vali Yavuz'dan çocuklara 23 Nisan sürprizi
Ordu Valisi Seddar Yavuz, korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl alanlarda yapılamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını evlerinde yapmak durumunda kalan öğrencilere sürpriz yaptı.

23 Nisan doğumlu öğrencilerin, evlerine doğum günü pastası ve hediye gönderen Vali Seddar Yavuz, öğrencilere çifte mutluluk yaşattı. Bu özel günde, şehit, yetim, öksüz ve ekonomik yoksunluk içerisinde olan ailelerin çocuklarını da unutmayan Vali Seddar Yavuz, ilçe kaymakamlarının da desteğiyle bu çocuklara da çeşitli hediyeler vermek suretiyle onların hem bayramını hem de doğum günlerini kutlayarak, bayram sevinçlerine mutluluk kattı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle gerçekleştirmiş olduğu etkinlik hakkında bilgi veren Vali Seddar Yavuz, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılını ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, maalesef tüm dünyayı saran korona virüs salgını nedeniyle arzu ettiğimiz şekilde kutlayamıyoruz. Ancak, çocuklarımızın 23 Nisan coşkusundan, sevincinden mahrum kalmamaları için onlara yönelik çeşitli programlar, etkinlikler ve aktiviteler hazırladık. Bunların bir çoğunu, teknolojik imkanları da kullanmak suretiyle evlerinden gerçekleştiriyorlar. Biz de farkındalık oluşturmak, çocuklarımızın bayram sevincine bir nebze olsun mutluluk katabilmek için onlara sürprizler hazırladık" dedi.

Vali Yavuz, şöyle devam etti: "Öncelikle şehit ve gazi çocuklarımıza, yetim ve öksüz çocuklarımıza, 23 Nisan doğumlu çocuklarımıza, ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan ailelerin çocuklarına ve sağlık çalışanlarımızın çocuklarına doğum günü pastası ve çeşitli hediyeler göndermek suretiyle onlara güzel bir bayram hediyesi ikram ettik. İlçe Kaymakamlarımıza talimat vermek suretiyle bu uygulamayı tüm ilçelerimizde aynı şekilde gerçekleştirdik. Sabah saatlerinde başladığımız etkinliğimizde, şu ana kadar il genelimizde 35 şehit ve gazi çocuğumuza, 223 yetim ve öksüz çocuğumuza, 122 ekonomik yoksunluk içerisinde olan ailelerin çocuğuna, 23 Nisan doğumlu 75 çocuğumuza, 13 sağlık personeli çocuğuna olmak üzere toplamda 468 çocuğu evlerinde ziyaret etmek suretiyle, onlara çeşitli hediyeler vererek, bayram sevinçlerine ayrı bir mutluluk kattık. Belki de hayatları boyunca unutamayacakları bir anı bıraktık. Yüzlerinde oluşan tebessümün sebebi olduk. Bundan da çok mutlu olduk. Çünkü, çocuklarımız, gençlerimiz, bizim geleceğimizdir. Onların sevinçleri, mutlulukları, bizim sevincimiz, bizim mutluluğumuzdur. Diğer taraftan, bu özel gün münasebetiyle çocuklarımızın bizden talep ettiklerini, istek ve arzularını yerine getirmeye de gayret gösteriyoruz." - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler: 23 Nisan, Güncel , Haber
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