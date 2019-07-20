Vali Yavuz'dan, Kıbrıs şehidinin eşine ziyaret

Ordu
Valisi Seddar Yavuz, Kıbrıs
Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümünde, Kıbrıs şehidi Muhabere Astsubay Başçavuş Bayram Gümüş
'ün eşi Muteber Gümüş'e ziyarette bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yavuz, eşi Selda Yavuz ile Saraycık Mahallesinde ikamet eden şehit eşi Gümüş'ün evine gitti.
Eşinin şehit haberini aldığında henüz 2 yaşında ve 15 günlük olan iki çocuğu bulunan Gümüş'ü yalnız bırakmayan Yavuz çifti, şehit eşiyle bir süre sohbet etti.
Yavuz, ziyarette, "Kıbrıs halkının maruz kalmış olduğu işkence ve katliamlara son vermek için devletimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Kıbrıs adasına Barış Harekatı gerçekleştirdi. Allah'a hamdolsun ki kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz orada büyük bir zafer kazanmak suretiyle bu zulme son verdi. Kıbrıs halkına ve genelinde de Kıbrıs'a barış getirdi. Bu vesileyle bu ziyareti gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Böylesine fedakar bir komutanın eşi olması vesilesiyle Gümüş'ü tebrik eden Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çünkü şehidimiz türlü işkencelerle, acımasızlıklarla şehit edilmiştir. Aziz milletimiz onu hiçbir zaman unutamamış, dualarında yer vermiş, gönlüne yazmıştır. Rabbim şehidimize tekrar rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Teyzemize sabırlar versin o da metanetle iki evladını çok güzel şekilde yetiştirmiş, devletin hizmetine sunmuş. Muteber Teyzemiz bizim çok kıymetlimiz. Zaman zaman beni arar, ziyaretimize gelir. Ben de onu ararım. Manevi evladı olarak teyzemizin her zaman yanındayız."
"Hatırlanmak ziyadesiyle beni memnun etti"
Muteber Gümüş de eşinin Kıbrıs'ta kahramanca savaştığını ancak hunharca katledildiğini gözyaşları ile anlattı.
Gümüş, Vali Yavuz'a gösterdiği yakın ilgi ve ziyareti dolayısıyla memnuniyetini dile getirerek, "Sayın Valimizden Allah razı olsun. Ordu'ya geldiği günden bu yana bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Her zaman hatırımızı sordu. Yıllar sonra ilk defa diyecek bir şey bulamıyorum. Bugün ziyaret edilmek, hatırlanmak ziyadesiyle beni memnun etti. Çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kıbrıs Barış Harekatı'nın en kritik günlerinden 20 Temmuz 1974'de, telsiz çevirim istasyonunu faaliyete geçirerek, adaya inen askeri birliklerin komuta heyetinin Türkiye'de bulunan harekat merkezi ile irtibatını sağlamak üzere Beşparmak Dağları'nın Atak Tepe mevkisinde görevlendirilen Muhabere Astsubay Başçavuş Bayram Gümüş, bölgeye sızan Rum komando taburları tarafından kuşatılarak hunharca şehit edilmişti.