Vali Yavuz'dan Pazar Esnafına Ziyaret

Ordu
Valisi Seddar Yavuz, pazar esnafıyla bir araya geldi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yavuz, kentin en eski ve yerleşik pazarı olan Çarşamba
Pazarı'nı gezdi. Altınordu
ilçesi Düz Mahallesi'nde haftanın çarşamba günleri kurulan pazara ziyarette bulunan Yavuz, pazarın durumu, alışveriş hareketliliği, sebze ve meyve fiyatları, vatandaşların pazardaki memnuniyeti üzerine pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti.
Vatandaşların kendisine ilettiği sorun, şikayet ve talepleri de dinleyen Vali Yavuz, iletilen konuları takip ederek, en kısa sürede çözüme kavuşturacağını belirtti.
Altınordu,Çarşamba İlçesi,Ordu
21 Kasım 2018 Çarşamba 19:45