Vali Yavuz: "Devletimiz Ordu'da Dezavantajlı Kesimlere 350 Milyon TL Destekte Bulundu"

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:06



03 Aralık 2018 Pazartesi 17:06

Ordu Valisi Seddar Yavuz, "Ordu'nun vergi geliri bir yıl içerisinde 1 milyar TL iken, dezavantajlı kesimlere devletimizin ödemiş olduğu miktar ise 350 milyon TL civarındadır" dedi.Vali Yavuz, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' münasebetiyle düzenlenen etkinlikte engelli vatandaşlar ile bir araya geldi. Vali Seddar Yavuz ilk olarak, eşi Selda Yavuz ile birlikte özel bakım merkezleri ve engelli dernekleri üyelerince yapılmış olan el sanatları sergisi ve çalışmalarının sergilendiği standı da gezdi. Ardından, Ordu Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün hazırladığı etkinliğe katılan Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve protokol üyeleri ile birlikte yemeğe katılan engelli aileleri ile bir araya geldi. Programa katılan engellilerin bulundukları masalarda tek tek ziyaret eden ve onlara karanfil vererek günlerini kutlayan Vali Seddar Yavuz ve Eşi Selda Yavuz, engellilerle bir süre sohbet etti.Programda bir konuşma gerçekleştiren Vali Seddar Yavuz, engelli aileleriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bugüne kadar 5 bin aileye ulaşılarak ziyaret gerçekleştirildiğini hatırlattı. Engelli ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirten Vali Yavuz, "Biz gönüllü olmayı, gönüller arasında köprü kurmayı ve gönül almayı hedeflemiş bir devlet geleneği anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu özellikle milletle kaynaşma, milletin derdini dinleme, onunla hemhal olma anlayışını da bütün kamu sektörü olarak içselleştirmiş durumdayız. Bu duygu ve düşüncelerle her zaman sizin yanınızda olduğumuzu ifade etmek istiyorum" diye konuştu."Devletimiz Ordu'da dezavantajlı kesimlere 350 milyon TL destekte bulundu"Devlet olarak engellerin kaldırılması konusunda çalışmaların devam ettiğini belirten Vali Yavuz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 36 bin 150 aileye, yaklaşık 125 milyon TL sosyal yardım yapıldığını söyledi. Ordu'da 10 bin 430 engelliye 'engelli aylığı' bağlandığını hatırlatan Vali Yavuz, konuşmasında şu bilgilere yer verdi:"751 kardeşimize de engelli yakını maaşı ödüyoruz. Şu anda evde bakım hizmeti alan kişi sayımız, 6 bin 650'dir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bu kardeşlerimize bugün itibariyle ödenen miktar 90 milyon TL'dir. Yılsonu itibariyle özellikle toplumun dezavantajlı bireylerine yönelik olarak yapmış olduğumuz harcama miktarı 350 milyon TL civarında olmasını bekliyoruz. Ordu'nun vergi geliri bir yıl içerisinde 1 milyar TL iken, dezavantajlı kesimlere devletimizin ödemiş olduğu miktar ise 350 milyon TL civarında olacaktır. Bunları, kamuoyunu doğru bilgilendirmek, neler yapıyoruz bunları elbette sizler biliyorsunuz ama özellikle kamuoyunun da bunları bilmesinde fayda var diye düşünüyorum."Programda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş da bir konuşma yaparak, gerek erişebilirlik, gerekse farkındalık, gerekse kültür-sanat ve sosyal faaliyetler çerçevesinde engellilerin hayatını kolaylaştıracak projelerle yollarına devam ettiklerini söyledi. Tekintaş, "Yaklaşık 250 bin nüfuslu bir ilin Ordu Büyükşehir olarak baktığınızda 19 ilçesiyle, her noktasına ulaşabilirlik, çok kolay ve hızla yapılabilecek bir proje değil. Ama biz bu çerçeve içerisinde önce kamu alanlarımız, otoparklarımız, kaldırımlarımız, ulaşım noktalarımız, pazar yerlerimiz, sosyal projelerimiz, kültür merkezlerimiz ve aklınıza gelebilecek özel kullanım alanlarının tamamında bunu gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 2002'den başlayan bu değişim inanıyoruz ki her alanda, gerek kanun, gerek uygulama, gerekse de sosyal projeler çerçevesinde mümkün olduğunca daha üst seviyeye taşımaya gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.Programda Ordu Engelliler Derneği Başkanı İmdat Aktaş da bir konuşma yaparak, engellilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti.Özel Bakım Merkezi üyeleri tarafından çeşitli hak oyunları gösterilerinin sunulduğu programda, şiir ve müzik dinletilerine de yer verildi. - ORDU