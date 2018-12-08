Vali Yavuz Halkın Sorunlarını Dinledi

Ordu
Valisi Seddar Yavuz, düzenlenen toplantıyla halkın sorun ve taleplerini dinledi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Yavuz, "Halk Günü" toplantısı düzenledi.
Yavuz, kurum müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda, katılım gösteren 119 kişinin sorun, şikayet ve taleplerini dinledi.
Kendisine iletilen konularla ilgili kurum müdürlerine talimatlar everen Yavuz, büyükleriyle toplantıya gelen çocuklara oyuncak hediye etti.
Toplantıya, Vali Yardımcısı Ahmet Arık, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gencer Bayram, İl Jandarma
Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Balcı
da katıldı.
Ordu
08 Aralık 2018 Cumartesi 20:31