Vali Yavuz, Hastaları Ziyaret Etti

Ordu
Valisi Seddar Yavuz, kendisine sosyal medya üzerinden ulaşan hastaları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yavuz, vatandaşların sosyal medya yoluyla kendisine ilettiği sorunlara duyarsız kalmayarak, kendisine iletilen talepleri yerine getirmeye özen gösteriyor. Boztepe
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 40 yaşındaki Hasan Katırcı
'dan sosyal medya üzerinden mesaj alan Yavuz, hastaneye giderek Katırcı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kronik Miyeloid Lösemi hastası olan Katırcı ile bir süre sohbet eden Yavuz, "Hasan kardeşim sosyal medyadan bana ulaşarak hastanede tedavi gördüğünü ve tanışmak istediğini söyleyince biz de vatandaşımızın bu isteğini kırmayarak ziyarette bulunduk. Kendisine acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Katırcı, "Sayın Valimi yakından takip ediyorum. Kendisiyle yakından tanışmak çok istedim. Bu isteğimi kırmayarak hastaneye kadar gelmesi beni çok duygulandırdı. Çok teşekkür ediyorum. Allah yolunu açık etsin." açıklamasında bulundu.
Aynı hastanede tedavi gören diğer hastaları da ziyaret ederek, acil şifa dileğinde bulunan Yavuz, aynı şekilde kendisine mesaj ileten Süleyman Öztürk'ü de tedavi gördüğü Özel Ordu Umut Hastanesinde ziyaret etti.
Yavuz, Ordu Devlet Hastanesinde tedavi olan Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç'ın babası Nurettin Yarılgaç'a da ziyarette bulundu. Kore
gazisine ziyaret Cumhuriyet Mahallesi
'nde ikamet eden 90 yaşındaki Kore Gazisi Dursun Güler'i evinde ziyaret eden Yavuz, Güler'e yenilenen madalyasını ve beratını takdim etti.
Vali Yavuz, Güler'e sağlıklı uzun ömürler diledi.
Yavuz, son ziyaretini de kendisini davet eden emekli öğretmen Mehmet Ali Kılıç
'a gerçekleştirdi. Kılıç'ın evinde birlikte çay içen Yavuz, davet dolayısıyla emekli öğretmene teşekkür etti.
Hasan Katırcı,Ordu
06 Aralık 2018 Perşembe 15:26