27 Kasım 2018, 15:17
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Vali Yavuz, İlkokul Öğrencilerini Ağırladı

Vali Yavuz, İlkokul Öğrencilerini Ağırladı

Ordu Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya aracılığıyla kendisiyle tanışmak isteyen ilkokul öğrencileri ile bir araya geldi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya aracılığıyla kendisiyle tanışmak isteyen ilkokul öğrencileri ile bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Yavuz, Korgan Tepe Abaz İlkokulu öğrenci ve öğretmenlerinin isteğini yerine getirdi.

Yavuz, sosyal medya yoluyla kendisiyle tanışma isteğinde bulunan öğrenci ve öğretmenleri makamında ağırladı.

Okul müdürü Ceyhun Kır, sınıf öğretmenleri Kadriye Yıldırım ve Mehmet Akif Tonbaş ile 18 öğrenciyi kabul eden Yavuz, öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Öğrencilerin, valilik mesleği ve diğer merak ettikleri konulardaki sorularını da yanıtlayan Vali Yavuz, konuklarına ziyaret anısına çeşitli hediyeler takdim etti. Korgan,Ordu
27 Kasım 2018 Salı 15:17