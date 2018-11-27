Vali Yavuz, İlkokul Öğrencilerini Ağırladı

Ordu
Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya aracılığıyla kendisiyle tanışmak isteyen ilkokul öğrencileri ile bir araya geldi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Yavuz, Korgan
Tepe Abaz İlkokulu öğrenci ve öğretmenlerinin isteğini yerine getirdi.
Yavuz, sosyal medya yoluyla kendisiyle tanışma isteğinde bulunan öğrenci ve öğretmenleri makamında ağırladı.
Okul müdürü Ceyhun
Kır, sınıf öğretmenleri Kadriye Yıldırım ve Mehmet Akif Tonbaş ile 18 öğrenciyi kabul eden Yavuz, öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet etti.
Öğrencilerin, valilik mesleği ve diğer merak ettikleri konulardaki sorularını da yanıtlayan Vali Yavuz, konuklarına ziyaret anısına çeşitli hediyeler takdim etti.
Korgan,Ordu