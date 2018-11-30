Vali Yavuz: "Muhtarlarımız Bizim Dokunan Elimiz, Gören Gözümüz, İşiten Kulağımızdır"

30 Kasım 2018 Cuma 11:58



30 Kasım 2018 Cuma 11:58

Ordu Valisi Seddar Yavuz, "Muhtarlarımız bizim dokunan elimiz, gören gözümüz, işiten kulağımızdır. Devletimizin, ülkemizin en ücra köşesine kadar ulaştığı kılcal damarlarıdır" dedi.Fatsa'da 89 mahalle muhtarı ile düzenlediği istişare toplantısında bir araya gelen Yavuz, mahalle muhtarlarının sorun, şikayet, ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Vali Seddar Yavuz muhtar toplantısında yaptığı konuşmada, "Muhtarlarımız bizim dokunan elimiz, gören gözümüz, işiten kulağımızdır. Devletimizin, ülkemizin en ücra köşesine kadar ulaştığı kılcal damarlarıdır. Bu vesileyle sizleri çok seviyor ve önemsiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yönetim sistemini yeniliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, vatandaşıyla daha iç içe, daha yakın, emreden-buyuran devletten, işbirliği yapan, dinleyen bir devlet anlayışına doğru evriliyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, bütün muhtarlarımıza, toplumumuzun tüm kesimlerine açık hale getirilmiştir. Buna paralel olarak devletin tüm kurumları, vatandaşımızın daha çok yanındadır. Bu zihinsel bir değişim, köklü bir anlayış değişikliğidir. Bu değişikliği gerçekleştirebilmek, kamu açısından çok da kolay değildir" şeklinde konuştu.Vali Yavuz daha sonra söz alan mahalle muhtarlarının şikayet ve taleplerini dinledi. İlgili birimlere sorunların çözülmesi için talimatlar verdi.Toplantıya Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, Fatsa Muhtarlar Derneği Başkanı Naci Kızılkaya, daire amirleri ve muhtarlar katıldı. - ORDU