Vali Yavuz, Muhtarlarla Buluştu

Ordu
Valisi Seddar Yavuz, Ünye
ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Vali Yavuz, Ünye Atatürk
Parkı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen programda, muhtarların mülki idarenin dokunan eli, gören gözü, işiten kulağı ve devletin en ücra köşesine kadar ulaştığı kılcal damarları olduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyeti
yönetiminde muhtarların önemsendiğine işaret eden Yavuz, yenilenen sistemle birlikte devletin tüm kurumlarının, vatandaşların daha çok yanında olduğunu ifade etti.
Yavuz, gelinen noktada vatandaşına sırtını dönen, ona tebessümü çok gören hiçbir anlayışın artık hüküm sürebilmesinin mümkün olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Bu, bürodaki hizmetlisinden, bir şehirdeki kaymakamından valisine, belediye başkanına, muhtarına herkesin artık gülen bir yüzle vatandaşımıza bakması ve onun yüzündeki tebessümün sebebi olması bir tercih değil, zorunluluktur. Bu anlayışla bu şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu toplantıları gerçekleştirmemizin en önemli sebebi birlik, beraberlik ve biraz önce bahsettiğim anlayışın devamıdır."
Hizmet yaparken vatandaşın gönüllerine de dokunmayı ilke edindiklerini belirten Yavuz, şöyle devam etti:
"Bu dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde daha güzel hizmetleri Ünye'mize, Ordu'muza ve Türkiye'mize kavuşturacağız. Ordu'daki hizmetlerimize devam edeceğiz. Hizmet yapmak konusunda sorunumuz yok, hizmetleri yapıyoruz ama biz gönülleri de yapmak istiyoruz. Bu çağda hizmet yapmanın yeterli olmadığını hepimiz biliyoruz. Biz gönüllerde olmak, gönül kazanmak ve gönüller arasında köprü kurmak istiyoruz. Devletin bekası ancak insanı yaşat ki devlet yaşasın dediğimiz, insanın gönlünü al ki bu devlet kıyamete kadar yaşasın. Sadece 81 milyon vatan evladının değil, bizlere umudunu bağlamış İslam dünyasına ve tüm insanlığa şemsiye olsun. İşte bu anlayışa yolumuza devam ediyoruz."
Vali Yavuz, konuşmasının ardından basına kapalı devam eden toplantıda, mahalle muhtarlarının sorun ve taleplerini dinledi.
Programa, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Belediye Başkan Vekili Mehmet Yaşar
Sezgül ile daire müdürleri ve ilçedeki 85 mahalle muhtarı katıldı.
Türkiye,Ordu,Ünye
29 Kasım 2018 Perşembe 14:17