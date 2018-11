Vali Yavuz, Muş'tan Gelen Öğrencilerle Buluştu

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:31



Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında Karadeniz gezisine çıkan Muş 'un Bulanık ilçesindeki 40 öğrenci ve öğretmenleri, Vali Seddar Yavuz'u ziyaret etti. Ordu Valiliği toplantı salonunda Muş'tan gelen öğrenci grubunu kabul eden Vali Seddar Yavuz, öğrencilerle bir süre sohbet etti.Muş'un kendisinde ayrı bir yerinin olduğunu ve hiç unutamadığını ifade eden Vali Yavuz, "Muş'un eski valisi ve Muş'u çok seven birisi olarak karşınızdayım. Muş'u, göklerinde merhum Sultan Alparslan 'ın ve kutlu askerlerinin ruhaniyetinin dolaştığı kadim şehir olarak tanımlıyorum. Bunu her yerde de söylüyorum. Bu yüzden Muş'u her yerde anlatıyorum." dedi.Öğrencilere, insani değerler, medeniyet değerleri üzerine bazı nasihat ve öğütlerde bulunan Vali Yavuz, şöyle konuştu:"Hepinizin dünyada bir hedefi olmalı. Eğitimin amacı sadece meslek sahibi olmak, para kazanmak değil. Aynı zamanda sadece kendinize değil, hizmet ettiğiniz insanlara da faydalı olmanızı sağlamak için uğraşıyoruz. Aslında bütün gayretimiz bu. Yoksa bilgi sadece yük olur insana. Eğer öğrendiklerinizi hayatınıza geçirmiyorsanız bir anlamı yoktur. O yüzden doğru bildiklerimizi hayatımıza tatbik etmemiz gerekir. O yüzden lütfen insanları sevin, kendinize iyi insan olmak ve bu millete, bu ülkeye hizmet etmek hatta insanlığa hizmet etmek gibi üst bir idealiniz olsun. İnsanları gözündeki gözyaşı değil, yüzündeki tebessümün sebebi siz olun."Öğrencilerden, kendilerine ve ülkelerine güvenmelerini isteyen Vali Yavuz, "Yarın üniversiteye gideceksiniz, etrafınıza bir yığın insanlar gelecek, sizi zehirlemek isteyenlerden uzak durun. Siz insanlara hizmet edin. Daha çok çalışın. Gelen insanları mutlu edin. Sizleri çok seviyoruz. Ben Muş'ta vali iken sizleri asla kendi evladımdan ayrı görmedim. Benim çocuğum her neyse, size de o gözle baktım. O yüzden de çok şükür ki Muş'ta hala ismimin anılıyor olmasının sebebi de budur." diye konuştu.