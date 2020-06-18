Vali Yavuz, Ordu'ya veda etti

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kocaeli Valiliğine atanan Vali Seddar Yavuz, Ordu'dan ayrıldı.

Vali Yavuz, Ordu'ya veda etti
18.06.2020 15:26 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:18
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kocaeli Valiliğine atanan Vali Seddar Yavuz, Ordu'dan ayrıldı.

Ordu Valiliğindeki son mesaisine, valilikte görev yapan mülki idare amirleri, birim müdürleri ve kurum personellerine ziyarette bulunarak başlayan Vali Seddar Yavuz, helallik diledi. Kendisini uğurlamak üzere valiliğe gelen vatandaşlarla toplantı salonunda bir araya gelen Vali Seddar Yavuz, burada vatandaşlar ile bir süre sohbet ederek, helallik dileğinde bulundu. Vali Yavuz, makama gelen vatandaşlar ve şehit yakınları ile de vedalaştı.

Daha sonra Valilik Binası önünde düzenlenen uğurlama törenine katılan Vali Seddar Yavuz burada tören mangasını selamlayarak, kendisini uğurlamaya gelenlerle vedalaştı. Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, yeni görev yerinde başarılar dileyerek, Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz'a çiçek takdim etti.

Veda programında konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, bugün itibariyle Ordu Valiliği görevinin sona erdiğini hatırlatarak, "Bugün itibarıyla Karadeniz'in incisi, gözümüzün nuru Ordu'muza veda ediyoruz ama bu ayrılık fiziki ayrılık olmaktan öteye geçmeyecek. Çünkü, biz bu şehre gönlümüzü verdik. 3 yıl bu şehre hizmet ettik. Ben herkese bir kez daha çok teşekkür ediyorum ve Kocaeli'de bir evinizin olduğunu hatırlatmak istiyorum. Çünkü, mesafeler ancak dostlukları pekiştirir, kuvvetlendirir. İnanıyorum ki çalışırken, görevdeyken daha mesafeli, daha resmi ilişkilerimiz söz konusu iken, şimdi artık Ordu Valiliği unvanımız yok. Artık sadece Vali Seddar Yavuz unvanı var daha doğrusu Seddar Yavuz var. Dolayısıyla kapımız, gönlümüz size sonuna kadar açık. O yüzden yaptıklarımızla, yapamadıklarımızla, eksiklerimizle, kusurlarımızla hakkınızı helal edin. Allah'a ısmarladık, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın" diye konuştu.

Uğurlama programına katılan basın mensuplarıyla da helalleşen Vali Seddar Yavuz, "Sizleri kardeşim gibi gördüğümü biliyorsunuz. Sizinle olan her bir ilişkimiz, gönül ilişkisi oldu. Bir basın mensubu-vali ilişkisi olmadı hiçbir zaman. Sizleri gerçekten seviyorum. Çünkü, eğer bu şehirde güzel şeyler olmuşsa, sizlerin sayesinde oldu. Pandemi sürecinde özellikle bir kez daha sizin becerilerinizi, yeteneklerinizi gördük ve bundan büyük bir mutluluk duyduk. Gerçekten muhabirinden tutun, yazarımıza kadar her alandaki arkadaşıma çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Vali Seddar Yavuz, veda programı sonunda kendisini uğurlamaya gelen vatandaşlarla tek tek selamlaşarak Ordu'dan ayrıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli, Ordu, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı Haber
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Bakan Soylu’nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı Haber
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti Haber
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti
Merve Boluğur, Nişantaşı’nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi Haber
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Haber
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Son Dakika: LGS ve YKS’nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti Haber
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Haberler››Güncel››Vali Yavuz, Ordu'ya veda etti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:55: Botsvana'da 3 ayda 154 fil ölü bulundu - Haber 00:53: Son dakika! Düzce Valisi Atay atandıktan sonra ilk ziyaretini 15 Temmuz şehidinin ailesine yaptı - Haber 00:51: Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 80 kişi öldü - Haber 00:29: İzmir'de, organize suç örgütüne operasyon: 11 tutuklama - Haber 00:28: Yunan Sahil Güvenlik, göçmenleri açık denizde bıraktı - Haber 00:04: PKK'ya karşı başlatılan kara operasyonunda kahraman komandolarımız Haftanin'deki teröristlerin inlerine girdi - Haber 23:56: Bursa'da çöken istinat duvarının altında bir çocuğun kaldığı ihbar edildi! AFAD çalışma başlattı - Haber 23:34: Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı - Haber 23:15: Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı - Haber 22:27: Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi - Magazin