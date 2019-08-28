Vali Yavuz, vatandaşlarla buluşuyor

Ordu Valisi Seddar Yavuz, sorun, şikayet ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlediği halk günü toplantılarını sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yavuz, valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen halk günü toplantısında, vatandaşların tek tek sorun, şikayet ve taleplerini dinledi.

Vali Yavuz, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vatandaşın sorunlarının çözülmesi noktasındaki talimatlarını hatırlatarak, vatandaşların sorunlarının tek tek dinlenmesi, sorunlarının çözülmesi, kendilerine yardımcı olunmasının, bir devlet politikası haline geldiğini belirtti.

Ordu'da "Gönülden Gönüle Projesi" kapsamında kendisi ve kaymakamlar tarafından 8 bin ailenin evine ziyaret gerçekleştirildiğini vurgulayan Yavuz, şöyle devam etti:

"Allah'a hamd olsun ki bugüne kadar Ordu'da ulaşmadığımız neredeyse insan kalmamıştır. Benim ve kaymakamlarımızın bugüne kadar evlerinde ziyaret ettiği aile sayısı 8 bin olmuştur. Bu, Türkiye'de bir rekordur. 8 bin aile evlerinde bizatihi ziyaret edilmiştir. Bu ziyaretlerin yaklaşık bin tanesi de benim ve eşim tarafından gerçekleştirilmiştir. Bunun dışında halk günlerini de her hafta mutat olarak yapıyorum."

Halk günü toplantılarının ve ev ziyaretlerinin yanı sıra Vali Konağında bugüne kadar bin 800 kişinin ağırlandığını aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"Bu şekilde yine Valiliğimizin resmi işleri dışında, Vali Konağı'nda bugüne kadar başta şehit ve gazi ailesi olmak üzere toplumun dezavantajlı grupları dahil, toplumun her kesiminden bin 800 kardeşimizi de bugün itibarıyla Vali Konağı'nda ağırlamış bulunuyoruz. Bu da yine Türkiye'de ulaşılması neredeyse imkansız bir sayıdır. O yüzden biz sevgimizin daha fazlasını Ordululardan aldık. Ordu'yu seviyorum, Orduluları seviyorum, onların da beni sevdiğine inanıyorum. Dolayısıyla aramızda bir gönül bağı olduğunu da net bir şekilde söylüyorum. Çünkü biz bu şehre 24 saatimizi veriyoruz."

Yavuz, konuşmasının ardından vatandaşlar tarafından kendisine iletilen konuları not aldı.

Toplantıda hazır bulunan kurum müdürlerine de talimat veren Yavuz, vatandaşların ilettiği sorun, şikayet ve taleplerine çözüm bulunmasını istedi.