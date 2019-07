Vali Yazıcı "Balıkesir'i hep birlikte büyütüyoruz"

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Burhaniye ilçesindeki bazı sanayi kuruluşlarını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.



Vali Ersin Yazıcı Burhaniye Ağır Sanayi Bölgesinde yer alan üretim ve imalat tesislerini ziyaret ederek, yapılan üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner ve Burhaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aysel'in de eşlik ettiği ziyarette Vali Yazıcı, hem işçilerin hem de işverenlerin talep ve beklentilerini yerinde dinlemek adına bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade etti.



Tesis yöneticilerinden üretim aşamaları ve yıllık üretim kapasiteleri hakkında bilgi alan Vali Yazıcı, Balıkesir'e sanayi alanında böylesi tesislerin üretim ve istihdam kapasitesinin sevindirici olduğuna değindi.



Üretim tesislerinde de incelemelerde bulunan Vali Yazıcı, fabrikaların sadece bölgeye değil, Türkiye ve yurt dışına da hitap eden bir çapta olduğunu sözlerine ekledi.



Vali Yazıcı, üreten, istihdam sağlayan, ülke ekonomisine değer katan sanayicilerin her zaman yanında olduklarını kaydetti. Balıkesir'in sanayi alanındaki gelişmesinin hızını arttırarak devam etmesi gerektiği ifade eden Vali Yazıcı, eksikliklerin giderilmesi için hep birlikte gayret göstereceklerini söyledi.



Balıkesir'in ihracatını yükselten önemli sektörlerin olduğunu belirten Vali Yazıcı, bu sektörlerin şehrin hem sanayisini hem de ticaretini arttırdığını kaydetti. Balıkesir'in daha çok kalkınması için her türlü çabayı gösteren sanayici ve iş adamlarına kapılarının her zaman açık olduğunu söyleyen Vali Yazıcı, Türkiye'nin ekonomik anlamdaki büyümesinin üretimle olacağına işaret etti.



Ülke olarak sanayide ilerlememiz adına potansiyelin var olduğunu söyleyen Vali Yazıcı, "Ülkemizi kalkındırmak, ilimizi daha da gelişmiş hale getirmek ve istihdama katkı sağlamak ancak makine sektöründe ilerlemekle ve yüksek teknoloji ürünleri üretmekle mümkündür. Ülkemiz ve ilimizde makine sektöründe ilerleyebilecek bir potansiyel var. Yapılan çalışmalarla ilimiz makine üretim sektörü merkezi olma yönünde hızla ilerliyor. Türkiye'nin sanayileşmesi, kalkınması, büyümesi, her anlamda dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olması yolunda üreticilerimizin katkılarına inanıyoruz, onlara güveniyoruz. Balıkesir her bakımdan, tarımıyla, sanayisiyle ön planda olan bir şehir. Üretim olmadan kalkınmanın devamlılığının olması mümkün değil. Üretimin temeli makinedir. Girişimcilerimize bu konuda yatırım yapmaları çağrısında bulunuyorum. Tüm üreticilerimize, ekonomimize katkı sağlayan sanayicimize teşekkür ediyorum."dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA