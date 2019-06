Vali Yazıcı'dan bayram mesajı

Kaynak: İHA

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Vali Ersin Yazıcı yayımladığı mesajda, sevinmek kadar sevindirmenin de büyük önem taşıdığı bu özel günlerde, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın da gereği olarak yoksul, kimsesiz, hasta ve yaşlıları ziyaret ederek, onlara maddi ve manevi yardımlarda bulunarak, onları sevindirmenin manevi duyguları güçlendireceğini söyledi. Vali Yazıcı, toplumsal yaşamda önemli yeri bulunan bayramların, mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendirildiği, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, insanların kaynaşmasına ve huzurlu yaşamın tesisine vesile olan müstesna günler olduğunu vurguladı.Vali Yazıcı, "Bayram sevincimizi paylaşmayı ihmal etmeyin"Birlik ve beraberliklerin güzelliklerle şekillenip hayata yansıdığı bayram günlerinde insanların birbirlerine daha çok yakınlaştığını dargınlıkların unutulduğunu, kardeşlik ve dostluk duygularının iyice pekiştiğini belirten Vali Yazıcı, "Dayanışma, hoşgörü, sevgi, saygı ve kardeşlik gibi yüce değerleri yaşayıp paylaştığımız bir bayramı daha birlikte idrak etmenin sevinci içindeyiz. Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Millet olmayı, kardeşçe bir arada yaşamayı, paylaşmayı, aynı ruh ve gönül ikliminde yaşamanın anlamını ve zenginliğini hepimiz en çok bayram günlerinde hissederiz. Bayramı şehit aileleri başta olmak üzere, kahraman gazilerimizi, dost, akraba ve komşularımızı ziyaret ederek kutlamalı; hasta, engelli ve muhtaçlık içinde olanlara yardım ederek ziyarette bulunmalı ve bayram coşkusunu onların da yaşamasını sağlamalıyız. Bayrama buruk giren yetimleri, öksüzleri, şehit evlatlarını unutmayalım; onları sevindirmeyi, başlarını okşamayı, bayram sevincimizi onlarla paylaşmayı ihmal etmeyelim. İnanıyorum ki, komşuların, akrabaların, yoksulların unutulmadığı bayramlar, birlik ve beraberliğimizin gelişmesini sağlarken, toplumsal bağlarımızın güçlenmesini beraberinde getirecektir" şeklinde ifade etti.Vali Yazıcı, "Sevinci lütfen acıya dönüştürmeyelim"Vali Ersin Yazıcı, Ramazan Bayramı nedeniyle gerekli önlemlerin alındığını da ifade etti.Vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için çalıştıklarını belirten Vali Ersin Yazıcı, "Valiliğimizce her türlü tedbir alınmış, Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımız, Kaymakamlıklarımız, Belediyelerimiz, Hastanelerimiz, Türk Telekom gibi kuruluşlarımız bayram süresince görev ve sorumluluk alanlarına giren gerekli her türlü önlemleri almak üzere talimatlandırılmışlardır. Her bayram olduğu gibi trafik yoğunluğunun artacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Balıkesir genelinde trafik kontrolleri hassasiyetle yürütülecektir. Unutmamalıyız ki bu hayatta kurala uymayarak sadece yasağı delmeyiz, geride bıraktıklarımızın kalbinde onarılamayacak yaralar açarız. Bayram yolculuğunda değerli hemşehrilerimin trafik kurallarına dikkat etmelerini, uykusuz yolculuktan, hızdan kaçınmalarını rica ediyorum. Sevinci, lütfen acıya dönüştürmeyelim. Bayram tatilinin huzurlu bir şekilde yaşanması için görevi başında olan tüm güvenlik güçlerimize, sağlık personelimize, zabıta, itfaiye ve diğer tüm çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum" dedi.Vali Yazıcı, "Şehit ve gazilerimizi rahnet ve şükranla anıyorum"Ramazan Bayramı'nın Balıkesir'e, devletimize, milletimize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni eden Vali Ersin Yazıcı, "Başta milletimizin huzur ve selameti için vatan topraklarında nöbet tutan güvenlik güçlerimiz olmak üzere, bütün asker ve polislerimizin mübarek bayramını kutluyor, şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Ailelerine ise bir kez daha sabır ve metanet diliyorum. Bu vatan, bu millet, bu bayrak var oldukça onların eşsiz fedakarlıkları, aziz hatıraları ilelebet şükranla hatırlanacaktır. Balıkesirli hemşehrilerimin ve tüm çalışma arkadaşlarımın da aile fertleriyle birlikte Ramazan Bayramlarını kutluyor, gelecek her günün bayram sevinci, huzuru ve mutluluğu ile dolu olmasını diliyorum"şeklinde mesajını tamamladı. - BALIKESİR