Vali Yazıcı'dan Çanakkale şehitleri için çelenk
Tüm dünyayı saran koronavirüsü salgınına karşı ülke genelinde alınan tedbirler doğrultusunda '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zafer'inin 105. yıl dönümü münasebetiyle bu yıl sadece çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.
18.03.2020 11:05 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:05
Tüm dünyayı saran koronavirüsü salgınına karşı ülke genelinde alınan tedbirler doğrultusunda '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zafer'inin 105. yıl dönümü münasebetiyle bu yıl sadece çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.
'18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zafer'inin 105. yıl dönümü münasebetiyle Balıkesir Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Balıkesir Şubesi tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı saran koronavirüsü salgınına karşı ülke genelinde etkinlikler iptal edildi. Alınan karar doğrultusunda çelenk sunma töreni hariç, İl Anma Komitesince planlanan diğer programlar iptal edildi. Çelenk sunma töreninde kalabalık grupların oluşmaması için törene sadece Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Haydar Filiz katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören sona erdi. - BALIKESİR
'18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zafer'inin 105. yıl dönümü münasebetiyle Balıkesir Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Balıkesir Şubesi tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı saran koronavirüsü salgınına karşı ülke genelinde etkinlikler iptal edildi. Alınan karar doğrultusunda çelenk sunma töreni hariç, İl Anma Komitesince planlanan diğer programlar iptal edildi. Çelenk sunma töreninde kalabalık grupların oluşmaması için törene sadece Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Haydar Filiz katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören sona erdi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
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