Vali Yazıcı'dan Dünya Engelliler Günü Mesajı

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.Vali Yazıcı, Engelliler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, engellilerin yaşamını kolaylaştırma adına toplumun bütün kesimlerine görevler düştüğünü belirtti. Engelliliğin bir eksiklik ve noksanlık olmadığına vurgu yapan Vali Yazıcı, imkan verildiği takdirde hayatın birçok alanında onların da büyük işler başarabileceklerine yürekten inandığını dile getirdi. Engellilerin beceri ve yetenekleri doğrultusunda iş imkanı sağlayarak onları üretken ve verimli hale getirebileceğini vurgulayan Vali Yazıcı, "Engelli vatandaşlarımızın engeli olmayan insanlar gibi temel hak ve özgürlüklerinin olduğunu, onların da en güzel şekilde yaşama haklarının bulunduğunu bir kez daha tüm insanlığa duyurmak istiyoruz. Hızla değişen ve gelişen dünyamızda son dönemlerde, ülkemizde engelliler konusunda çok önemli adımlar atıldığı ve gelişmelerin kaydedildiği bir gerçektir. Engelli bireylere yönelik yapılan bu çalışmalar, sadece engelli bireyleri ve ailelerini değil, toplumun her kesiminden bireyleri yakından ilgilendirmektedir. Dolayısıyla toplumdaki her bireyin engellilere yönelik farkındalığını arttırmak büyük önem arz etmektedir" dedi.Engelli vatandaşların desteklenmeleri halinde neler başarabildiklerini, çok farklı alanlarda önemli başarılara şahit olduklarını ifade eden Vali Yazıcı, "Engelli vatandaşlarımızın gün geçtikçe toplumda önemli başarılara ve saygın projelere imza atması bu konudaki ortak bilinç ve dayanışma duygusunun ve toplumda gittikçe artan uzlaşı ruhunun bir yansımasıdır. Engellilere destek verildiğinde başaramayacakları hiçbir şey yoktur" dedi.Türkiye'de son dönemlerde engelliler konusunda önemli adımlar atıldığını belirten Vali Yazıcı, "Devlet olarak, engelli bireylerin tüm yaşamsal aktivitelerinde kendilerine hayatı kolaylaştırıcı çalışmaları tam bir diyalog ile gerçekleştireceğimizi belirtirken, herkesin her an engelli olabileceği gerçeğinden hareketle tüm vatandaşlarımızın duyarlılığıyla engellilerimize ilgisini esirgemeyeceğine inanıyor, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle tüm engellilerimize sağlık, mutluluk ve engelleri aşma azmi diliyor, engellilerimize fedakar aileleriyle birlikte sevgilerimi, onlara hassasiyet gösterip hizmet eden kurum ve kuruluşlara da şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR