Vali Yazıcı'dan, Kütüphane Haftası Mesajı

Kaynak: İHA

Balıkesir Valisi Yazıcı, Kütüphane Haftasını kutlama mesajı yayımladı. Vali Ersin Yazıcı, 55. Kütüphane Haftası dolayısıyla kütüphaneciler ile kitap dostlarının Kütüphane Haftasını kutladı.Kütüphane Haftası dolayısıyla mesaj yayımlayan Vali Ersin Yazıcı, tüm ailelere; çocuklarıyla birlikte kütüphaneleri daha sık kullanmaya ve "kitapsız bir hayat renksizdir, hayatınızı renklendirin" çağrısında bulundu.Kütüphanelerin eğitimin bir parçası olduğunu belirten Vali Yazıcı, "Bireylerin araştırma, tanıma, öğrenme arayışlarında ilk başvurduğu kurumlar olan kitaplıklar, hayat boyu öğrenme sürecinin ayrılmaz parçasıdırlar. Kütüphaneler sadece bilginin depolandığı ve tasnif edildiği yerler olmaktan çıkmakta ve eğitimin bütünleştiği kurumlara dönmektedir. Bilgi ve bilim yuvaları Kütüphanelerimiz sadece okul öğrencilerinin değil, herkesin uğrak yerleri olmalıdır. Sivil toplum kuruluşları, aile ve fert olarak bu konuya daha fazla eğilmeliyiz daha fazla önem vermeliyiz. Okumak ve çalışmak, bizlere yol gösteren temel ilkeler olmalıdır. Unutmayalım ki, ancak eğitimle ve çalışmayla sağlanacak başarı, sanattan bilime, yaşamın her alanında daha saygın ve söz sahibi bireyler haline gelmesini sağlayacaktır. Balıkesirli hemşehrilerimin eğitime ve gençlerin gelişimine gereken önemi vermesinin gelecekleri açısından zorunlu olduğunu düşünüyorum. Ekonomik kalkınmanın ancak eğitimle mümkün olacağına inanarak eğitimde yakaladığımız başarıların kalıcı olması adına Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme (BENGİ) Projesini büyük bir inançla uygulamaya devam ediyoruz" dedi.Vali Yazıcı, "Kitap dost, arkadaş ve rehberdir"Kütüphanelerin toplumun kültür birikiminin en önemli hazinesi olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Kütüphaneler, eğitimin bilimsel, kültürel ve sanatsal yönünü destekleyerek, vatandaşlarımızın her türlü bilgi ihtiyacını karşılayan, sosyal, ekonomik, kültürel, tarihi değerlerine sahip çıkan bütün toplumu ilgilendiren kuruluşlardır. Bu bakımdan kitaplar vazgeçemeyeceğimiz en büyük ve vefakar dostlarımızdır. Kitap en iyi bilgiyi sağlayan ve bizlere yol gösteren dost, arkadaş, rehberdir. Bu duygu ve düşüncelerle; toplum olarak en iyi dostumuz ve yardımcımız olan kitaplara ve kütüphanelere daha yakın olmamızı diler, bütün vatandaşlarımın 55. Kütüphane Haftasını kutluyor, tüm halkımızı kitap okumaya davet ediyorum" dedi. - BALIKESİR