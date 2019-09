Vali Yazıcı'dan Müdür Zeybek'e veda yemeği

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Gaziantep İl Emniyet Müdürü olarak atanan Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek için veda yemeği düzenlendi.Yemekte bir konuşma yapan Vali Yazıcı, başarılı hizmetlerinden dolayı İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'e teşekkür ederek, yeni görev yerinin hayırlı olmasını diledi. İl Emniyet Müdürü ile 3 yıl beraber çalıştıklarını, üstün görev anlayışının yanı sıra insani olarak çok özel meziyetlere sahip bir kişi olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "İlimiz insanına verdiğiniz hizmetlerden dolayı Balıkesirliler adına teşekkür ediyorum. Sizi daima güzel duygularla anacağız ve hatırlayacağız. Çok teşekkür ediyor, yeni görev yerinizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Kamu görevinde belirli yerlerde çalışıyoruz ve sonra tayine tabi oluyoruz. Önemli olan ayrıldıktan sonra arkanızda güzel hoş bir seda bırakabilmek. Bu bir veda değil hoş bir sedadır. Her şey gönlünüzce olsun" dedi.Vali Yazıcı, "Hem çalışkan, hem de tecrübeli"İl Emniyet Müdürü ile çok güzel bir uyum içerisinde görev yaptıklarını ifade eden Vali Yazıcı, "Arkadaşımız her türlü gelişmenin zemini olan huzur ve güven ortamının gelişmesi için, vatandaşımızın esenlik ortamında yaşayabilmesi için, bir taraftan kanunlardan aldığı güçle, diğer taraftan halkımızdan aldığı destekle çok büyük fedakarlıklarla insanüstü bir anlayışla görev yaptı. İyi idarenin evrensel ilkelerini kendi teşkilatında başarılı bir şekilde uygulayan İl Emniyet Müdürümüzün bundan sonraki görev yerinde de çok başarılı hizmetler yapacağına inanıyorum. Çok büyük fedakarlıklarla icra ettikleri görevlerden dolayı kendilerine ve onlara sabır ve anlayışlarıyla destek olan eşine, çocuklarına Balıkesirli hemşehrilerim adına teşekkür ederim" dedi.Müdür Zeybek, "Her zaman birlikte olmayı gönülden arzu ediyorum"İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ise Balıkesir'de çalışmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, desteklerinden dolayı Vali Yazıcı'ya teşekkür ettiBalıkesir'i ve mesai arkadaşlarını unutmayacaklarını sözlerine ekleyen İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, bu güzel geceyi hazırlayan Vali Yazıcı'ya teşekkür ederek, "Balıkesir'de üç yıldır birlikte görev yaptık. Burada birçok duyguyu birlikte yaşadık, sevindik üzüldük ama güzel sonuçlar aldık. Başta Valimiz olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Her zaman birlikte olmayı canı gönülden arzu ediyorum. Gönlüm hep burada olacak" diye konuştu.Düzenlenen veda yemeğine Vali Ersin Yazıcı ve Bayan Yazıcı'nın yanı sıra, Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Pakize Mutlu Aydemir, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sagay, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Sadık Bölek, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Baro Başkanı Av. Erol Kayabay, Vali Yardımcısı Ergun Güngör, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Merkez Komutanı Piyade Albay Evren Ünal, İlçe Belediye Başkanları, Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Sanayi Odası Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem, T.Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Haydar Filiz, T.Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Ali Hulusi Karakuz, T.Polis Emeklileri Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Turan Gürbüz, İl Müdürleri, Şehit yakınları ve Gaziler ile Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri katıldı. - BALIKESİR