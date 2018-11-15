Vali Yazıcı: "İha ve Siha'ları Ürettikten Sonra Terörle Mücadelede Başarı Sağladık"

15 Kasım 2018 Perşembe 18:28



15 Kasım 2018 Perşembe 18:28

- Vali Yazıcı: "İHA ve SİHA'ları ürettikten sonra terörle mücadelede başarı sağladık"BALIKESİR - Kod 10.0 Balıkesir projesi kapsamında Robotik ve Kodlama Atölyeleri düzenlenen törenle açıldı. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı "İHA ve SİHA'ları ürettikten sonra terörle mücadelede başarı sağladık" dedi. Karesi Kaymakamlığı, Karesi Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak olarak düzenlediği Kod 10.0 Balıkesir projesi kapsamında Robotik ve Kodlama Atölyelerinin açılışı Rahmi Kula Anadolu Lisesinde Vali Ersin Yazıcı ve protokolün katılımı ile açıldı. Yapılan Kod 10.0 Balıkesir projesi ile gençlere 21. yüzyılın becerilerini kazandırarak hayallerini kodlama imkanı verecek olan atölye çalışmaları yapma imkanı oluşturmak hedefleniyor. Kod 10.0 Balıkesir projesine Karesi Kaymakamlığı, Karesi Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü ortak olarak katılırken, Rahmi Kula Anadolu Lisesi, İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi, Şehit Turgut Solak Fen Lisesi, Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi, Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi, Şehit Profesör Dr.İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi ve Karesi Kent Konseyi binasında Kodlama çalışmaları yapılması için laboratuvarlar açıldı. Bu projenin yaklaşık olarak maliyetinin 700 bin lira olduğu açıklandı.Balıkesir Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, proje ortaklarına, öğretmen ve öğrenciler ile okulun kurucusu Kula ailesine teşekkür ederek başlayan Müdür Yıldız, "Bengi projesini hayata geçirirken şöyle bir cümle eklemiştik. Balıkesir'de milli ve manevi değerlerine bağlı kendisi ve çevresi barışık. Teknolojiye en üst düzeyde kullanan nesiller yetiştirmek diye ekledik. Google tarafından düzenlenen kodlama projesi ile Dünya da 25 proje ödül almaya hak kazandı. Balıkesir Türkiye ödül alan tek şehir oldu. Bugün Kod 10.0 projesi için Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Bundan bir süre önce Balıkesir Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Karesi Belediye Başkanlığının ortaklaşa yürüttüğümüz Matematik Cepte projemizi tanıtmak üzere Milli Eğitim Bakanımız ile beraber olduk. Yaklaşık 2 saate yakın bakanımıza projemizi anlattık. Bu güzelliklerin inşallah T devam edeceğine inanıyorum. Hedefimiz Türkiye ile değil, Dünya ile yarışmak" şeklinde konuştu."Başkan Yılmaz, Hedefler için bir kere hayal etmek ve dertlenmek lazım"Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bir yerel yönetici olarak Valimiz Ersin Yazıcı ve Karesi Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Valimiz eğitime çok önem verdiği için teşekkür ediyorum. Yılmaz konuşmasının devamında şunları belirtti, " Ben bir panele katıldım. Panelde Selçuk Bayraktar vardı. İHA'lara nasıl başladıklarını 1996 yılından itibaren neler yaptıklarını fotoğraflarla anlattı. Ben bundan çok etkilendim. Bir kere hayal etmek ve dertlenmek lazım. Hedef çok net olmayabilir Amaç çok net olmayabilir . Ama hedefleri belirlerken hepimizin ortak bir gayesi olması lazım. O yüzden sürekli kendimizi yenilemek ve geliştirmek ve bu toprakların üzerinde yaşamanın bedeli olan gelişmişliği yakalamamız lazım. Bu nedenden dolayı bilimle devam etmek zorundayız. 5 tane özel okulumuzda bu kodlama atölyelerini kurduk. İnşallah 5 okul ve 2 atölyemizde çok verimli çalışmalar yapılır. Bizlerde talepleri karşılamak için için uğraşırız" şeklinde konuştu.Vali Yazıcı, "İHA ve SİHA'ları ürettikten sonra terörle mücadelede başarı sağladık"Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı; "Gençler sizleri can sıkıcı şeyler söyleyeceği. Bu amcaların, ağabeylerinizin eksikliklerini gidermenizi isteyeceğim. Karesi Belediye Başkanımız İHA lar ilgili birşeyler söyledi. Kendi İHA'larımızı ürettikten sonra terörle mücadelede başarılar elde ettik. Yıllar önce başka ülkelerin İHA'ları ve SIHA'ları ile bilgi edinip güvenliğimiz temin etmeye çalışıyorduk. Çok zayiat veriyorduk Bugün hamdolsun çok iyi durumdayız. Mülkü amiri olarak en çok okullara gidiyorum. Sanayi tesislerine girdiğimde hiç atlamadan sorduğum soru şu? Ürettiğiniz makine hangi ülkede üretilmiş diye soruyorum. Aldığım cevap içler ÇOK ÜZÜCÜ. Siz bizim yaşımıza geldiğinizde sizden sonrakilere ülkeyi devrederken o güzel makinelerin yazılımları Türk mühendislerine ait olsun. Sevgili gençler 4.0 ne olur yakalayın. Bu ülke, bizler büyük bir milletin torunlarıyız. Dünyanın birçok ülkesine adaletle hükmettik. Bu ülke 300-400 yıllar öncesi en iyi, en iyi silahı biz üretiyorduk. 10-15 yıl öncesine kadar askere aldığımız tüfekler ya Rus ya da Amerikan silahıydı. Gelişim çağında bu teknolojik dönemde söz sahibi olmak için hocamızın söylediği o boş kutucuğu doldurmamız lazım. Dünya ile yarışmak için daha iyi koşulların uygun olması lazım. Daha güzel bir ülkeyi teslim etmeniz için size başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a Eğitime Katkı Plaketi verdi. Daha sonra Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir projeyi hayata geçiren öğretmenlere teşekkür belgesi sundu.Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve protokol üyeleri Rahmi Kula Anadolu Lisesinde açılan Robotik ve Kodlama Atölyelerin açılışını yaptıktan sonra, öğrencilerin yaptığı çalışmaları izleyerek, bilgi aldı.