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Vali Yazıcı, Kaymakamlarla korona virüs toplantısı yaptı

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı video konferans üzerinden kaymakamlarla koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi.

03.04.2020 00:12 | Son Güncelleme: 03.04.2020 00:13
Vali Yazıcı, Kaymakamlarla korona virüs toplantısı yaptı
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı video konferans üzerinden kaymakamlarla koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi. Vali Yazıcı, salgını "Tedbiri bırakmadan hep beraber başaracağız" dedi.

Vali Yazıcı, video konferans üzerinden Korona virüs (Covid-19) tedbirlerinin uygulanması ve Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmalarıyla ilgili kaymakamlarla toplantı gerçekleştirdi. Korona virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerin uygulanmasına yönelik konuların görüşüldüğü toplantıda Vali Yazıcı, market, il dışından gelen vatandaşlar, toplu taşıma araçları ve pazar yerleri için alınan tedbir kararlarına uyulması ve bu konuda gerekli denetimlerin yapılmasını istedi. Vali Yazıcı, vatandaşların bu süreçte kendilerini izole etmeleri ve zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Konuşmasından sonra Vali Yazıcı, alınan tedbirler ve ilave yeni tedbirler hakkında kaymakamlara söz vererek, görüşlerini aldı. Vali Ersin Yazıcı, toplantının sonunda yaptığı değerlendirmede, ilçe kaymakamlarına bu süreçte gösterdikleri hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederek, salgının kontrol altına alınması noktasında ilçelerde giriş-çıkışlarda tedbirin üst seviyede tutulmasını istedi.

Vali Yazıcı'nın başkanlığında video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcıları Ergun Güngör, Şükrü Kara, Mustafa Çek ve Bayramali Köse video konferans yöntemiyle kaymakamlar katıldı. - BALIKESİR
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Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Balıkesir, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Vali Yazıcı, Kaymakamlarla korona virüs toplantısı yaptı - Haberler

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