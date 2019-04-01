Vali Yazıcı, Öğrencilerle Sinemaya Gitti

Balıkesir
Valisi Ersin Yazıcı
ziyaret sırasında sinemaya götürme sözü verdiği öğrenciler ile film izledi.
Vali Ersin Yazıcı, Şule Yüksel Şenler
Kız İmam-Hatip Ortaokulunu ziyareti sırasında sinema sözü verdiği öğrencileri "Türk İşi Dondurma" filmine götürdü. Balıkesir'de bir sinema salonunda öğrencilere yer ayırtan Vali Yazıcı güncel, Çanakkale
ruhunu anlatan bir film olduğu için "Türk İşi Dondurma" (Turkish Ice Cream) filmini seçtiğini belirtti.
Yönetmenliğini Can Ulkay'ın üstlendiği, Gürkan Tanyaş'ın senaryosunu yazdığı 'Turkish Ice Cream'in başrol oyuncuları Şebnem Bozoklu
, Erkan Kolçak Köstendil
, Ali Atay
, Will Thorp, Marleen Mathews, Tristan Alexander ve James Farley gibi Amerikalı ve İngiliz oyuncuların rol aldığı filmde Çanakkale Savaşı sırasında Avustralya
'daki iki Türk'ün, ülkeleri için nasıl bir savaş verip, şehit düştüğü anlatılıyor.
Yazıcı, "Şehitlerimizin ayrı bir yeri ve önemi var"
Film arasında bir konuşma yapan Vali Yazıcı, filmden ders çıkarılması gerektiğini dile getirdi. Öğrencilere film hakkında sorular soran Vali Yazıcı, geçmişi büyük kahramanlıklar ve fedakarlıklarla dolu Türk Milletinin altın harfler ile yazılmış şanlı tarihinin her satırında, şehitlerin ayrı bir yeri ve büyük bir önemi olduğunu belirtti. Şartlar ne kadar zor, düşman ne kadar güçlü olursa olsun milletimizin birlik içinde vatan ve istiklali için en büyük güçlükleri bile yenebileceğini tüm dünyaya ilan ettiğini ifade eden Vali Yazıcı, "Çanakkale Savaşları sırasında gösterilen kahramanlıklar sonucunda 'Çanakkale Geçilmez' sözü tarihe altın harflerle yazıldı"dedi.
Vali Yazıcı, "Yarınımızın teminatı çocuklarımız"
Hedefler doğrultusunda, Balıkesir'de eğitim hizmetlerinin kalitesini yükseltmek ve eksikleri gidermek için valilik olarak yoğun gayret gösterdiklerini ifade eden Vali Yazıcı, "Yarınımızın teminatı olan çocuklarımıza ve gençlerimize daha iyi eğitim vermek için çalışıyoruz. sinema yetkililerine de desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.
Filmi izleyenler arasında Bayan Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek
ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız
da vardı. - BALIKESİR
Çanakkale, Ersin Yazıcı, Balıkesir, Yaşam
Kaynak: İHA