Vali'ye Şehit Sancaktar Anıtı Tablosu

13 Kasım 2018 Salı 10:15



13 Kasım 2018 Salı 10:15

Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, Kütahya Valisi Ömer Toraman'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.Ziyaret sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Ferit Karabulut, "Valimizi makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Ayrıca İlçemizde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler arz ettim. Altıntaş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü öğrencilerimizin Kütahyamızın simgesi Zafertepe Şehit Sancaktar Anıtı'nın el emeği göz nuru tablosunu sayın Valimize hediye ettik" diye konuştu.(YD-EFE) - KÜTAHYA