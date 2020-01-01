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VALİ YERLİKAYA, 2019'UN SON BEBEĞİ, YENİ YILIN İLK BEBEĞİNE ALTIN TAKTI

İSTANBUL/DHAİstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2019'un son bebeği ile yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti.

01.01.2020 01:41 | Son Güncelleme: 01.01.2020 01:41 VALİ YERLİKAYA, 2019'UN SON BEBEĞİ, YENİ YILIN İLK BEBEĞİNE ALTIN TAKTI

İSTANBUL/DHA

Valisi Ali Yerlikaya ve İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2019'un son bebeği ile yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti. Vali Yerlikaya her iki bebeğe de altın taktı. 

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eşi, yeni yılın ilk saatlerine yakın bir zamanda Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek, 2019'un son doğan bebeği ile yeni yılın ilk dünyaya gelen bebeğini ziyaret etti. Vali Yerlikaya'nın ziyareti sırasında kendisine İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu da eşlik etti. Vali Yerlikaya, önce 2019'un son bebeği olan Asel Lina'yı ziyaret edip ailesini tebrik etti Yerlikya bebeğe altın taktı. Yerlikaya, daha sonra 2020'nin ilk bebeği olarak dünyaya gelen Barkın Araf'ı ziyaret etti. Aileye tebriklerini ileten Yerlikaya, bebeğe altın taktı. Vali Yerlikaya, hastane personelinin de yeni yılını kutlayarak, onlara çiçek verdi. Vali Yerlikaya'nın hastanede tedavi gören hastaları da ziyaret ettiği öğrenildi. 

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Yeni yıl ülkemiz için, şehrimiz için, tüm insanlık için barış sağlık, huzur getirsin" dedi. 

Görüntü Dökümü:

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Valinin ailesi ile hastaneye gelişi

Valinin karşılanması

Valinin 2019un son bebeğini ziyareti 

Valinin eşinin altın takması

Valinin hastane personeline çiçek vermesi

Valinin 2020 bebeğini ziyareti 

Valinin eşinin altın takması

Muhabirin her iki bebekteki anonsları (Soner HASIRCIOĞLU)

Her iki bebeğin ailesi ile röp.



İstanbul, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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