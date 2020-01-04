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VALİ YERLİKAYA: 2019 YILINDA BAŞKA İLE KAYITLI OLAN 97 BİN 255 SURİYELİ İSTANBUL'DAN AYRILDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2019'da 118 bin 432 düzensiz göçmenin yakalandığını ve 97 bin 255 başka ile kayıtlı olan Suriyelinin İstanbul'dan ayrıldığını açıkladı.

04.01.2020 10:57 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:57 VALİ YERLİKAYA: 2019 YILINDA BAŞKA İLE KAYITLI OLAN 97 BİN 255 SURİYELİ İSTANBUL'DAN AYRILDI
Valisi Ali Yerlikaya, 2019'da 118 bin 432 düzensiz göçmenin yakalandığını ve 97 bin 255 başka ile kayıtlı olan Suriyelinin İstanbul'dan ayrıldığını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 2019 yılında düzensiz göç ile mücadele rakamlarını açıkladı. Vali Yerlikaya'nın paylaştığı son 4 yıla ait istatistiklerin de yer aldığı veriler ise şöyle:

"İstanbul'da 2019 yılında;  Geçici Koruma Statüsündeki Suriye'li sayısı 78.243 kişi azaldı.  Ayrıca, 97.255 başka ile kayıtlı olan Suriyeli İstanbul'dan ayrıldı. 118.432 Düzensiz Göçmen yakalandı, 37.582'si sınır dışı edildi. 'Düzensiz Göç' ile mücadelemiz devam edecek."

Görüntü Dökümü:

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-İstatistiklarin yer aldığı paylaşılan video


- İstanbul

İstanbul Valisi, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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