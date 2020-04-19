VALİ YERLİKAYA, 360 DERECE İLE ÇEKİLEN İSTANBUL'DA LALE MEVSİMİ VİDEOSUNU PAYLAŞTI
İstanbul'da lale mevsiminin gelmesiyle, Emirgan ve Gülhane Parkında rengarenk laleler güzel görüntülere sahne oldu.
19.04.2020 15:03 | Son Güncelleme: 19.04.2020 15:08
İNŞALLAH YAKINDA BURADA HEP BERABER OLACAĞIZ
Yerlikaya, Emirgan ve Gülhane Parkı'ım 360 derece çekilmiş görüntülerini sosyal medya hesabındanö İstanbul'da Lale mevsimi. Emirgan ve Gülhane Parkı'nın eşsiz güzellikteki lalelerini uzaktan da olsa sizlerle paylaşmak istedim. Bu sabah 360 derece video çektik. İnşallah yakında burada hep beraber olacağız notuyla paylaştı.
Kaynak: DHA