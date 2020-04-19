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VALİ YERLİKAYA, 360 DERECE İLE ÇEKİLEN İSTANBUL'DA LALE MEVSİMİ VİDEOSUNU PAYLAŞTI

İstanbul'da lale mevsiminin gelmesiyle, Emirgan ve Gülhane Parkında rengarenk laleler güzel görüntülere sahne oldu.

19.04.2020 15:03 | Son Güncelleme: 19.04.2020 15:08
İstanbul 'da lale mevsiminin gelmesiyle, Emirgan ve Gülhane Parkında rengarenk laleler güzel görüntülere sahne oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan İstanbullular için, Emirgan ve Gülhane Parkı'nın 360 derece çekilmiş görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
İNŞALLAH YAKINDA BURADA HEP BERABER OLACAĞIZ
Yerlikaya, Emirgan ve Gülhane Parkı'ım 360 derece çekilmiş görüntülerini sosyal medya hesabındanö İstanbul'da Lale mevsimi. Emirgan ve Gülhane Parkı'nın eşsiz güzellikteki lalelerini uzaktan da olsa sizlerle paylaşmak istedim. Bu sabah 360 derece video çektik. İnşallah yakında burada hep beraber olacağız notuyla paylaştı. VALİ YERLİKAYA, 360 DERECE İLE ÇEKİLEN İSTANBUL’DA LALE MEVSİMİ VİDEOSUNU PAYLAŞTI

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Gülhane, Emirgan, Güncel
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