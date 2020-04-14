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Vali Yerlikaya 39 kaymakamla video konferans ile toplantı yaptı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 39 ilçe kaymakamıyla video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

14.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:26
Vali Yerlikaya 39 kaymakamla video konferans ile toplantı yaptı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 39 ilçe kaymakamıyla video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, korona virüs tedbirlerine ilişkin 39 ilçenin kaymakamıyla video konferans ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Korona virüs ile ilgili alınan tedbir ve çalışmaların değerlendirildiği toplantıya ilişkin Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşımda bulunu. Vali Yerlikaya paylaşımında, "39 İlçe Kaymakamımızla video konferans yöntemiyle toplandık. #COVID19 Pandemisi ile ilgili tedbir ve çalışmalarımızı değerlendirdik. #İstanbul'umuz için, sizin için hep birlikte çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Valisi, İstanbul, Güncel
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