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Vali Yerlikaya:  Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, "Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur" dedi.

28.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:58
Vali Yerlikaya:  Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya,  "Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur" dedi.

Yerlikaya, İstanbul 'daki toplantılar sonrası twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Vali Yerlikaya, "Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur. Ancak; Tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız, Kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Güncel

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