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Vali yerlikaya çekicinin kaldırdığı araçtan düşen kadını ziyaret etti

VALİ YERLİKAYA ÇEKİCİNİN KALDIRDIĞI ARAÇTAN DÜŞEN KADINI ZİYARET ETTİ (yeni görüntü)İstanbul DHAİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kadıköy'de çekicinin kaldırdığı araçtan düşerek yaralanan yaşlı kadını hastanede ziyaret etti.

16.01.2020 18:05 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:07
VALİ YERLİKAYA ÇEKİCİNİN KALDIRDIĞI ARAÇTAN DÜŞEN KADINI ZİYARET ETTİ (yeni görüntü)
DHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 'de çekicinin kaldırdığı araçtan düşerek yaralanan yaşlı kadını hastanede ziyaret etti.
Acıbadem'de çekicinin kaldırdığı araçta bulunan 85 yaşındaki Leyla Çetinkol düşerek yaralanmıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Çetinkol'u tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Yaşlı kadından özür dileyen Yerlikaya, görüntüleri gördüğünde çok üzüldüğünü kaydetti. Sorumlular hakkında soruşturmanın sürdüğü belirten Yerlikaya olayın takibini yapacağını vurguladı. Leyla Çetinkol da olayın nasıl olduğunu anlayamadığını söylerken ziyaretinden dolayı Vali Yerlikaya'ya teşekkürlerini iletti.
Vali yerlikaya çekicinin kaldırdığı araçtan düşen kadını ziyaret etti

İstanbul Valisi, İstanbul, Kadıköy, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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