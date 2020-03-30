Vali Yerlikaya: "Cumhurbaşkanımızın talimatı ile başlatılan vefa hareketini başlatıyoruz"
İstanbul Valisi Yerlikaya'nın açıklamaları Yardım kolilerinden detaylar İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dağıtılacak gıda kolilerine ilişkin açıklamada bulundu.
30.03.2020 13:57 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:02
İstanbul Valisi Yerlikaya'nın açıklamalarıYardım kolilerinden detaylar İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dağıtılacak gıda kolilerine ilişkin açıklamada bulundu.
Kaynak: AA
Etiketler: İstanbul Valisi, Güncel