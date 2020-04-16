VALİ YERLİKAYA'DAN 112'YE 10 MİNİBÜS DESTEĞİ AÇIKLAMASI
İSTANBUL DHAİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla 112 acil komuta merkezine 10 minibüs teslim edildiğini duyurdu.
16.04.2020 21:35 | Son Güncelleme: 16.04.2020 21:35
İSTANBUL DHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla 112 acil komuta merkezine 10 minibüs teslim edildiğini duyurdu.Vali Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:
"İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı 112 Acil Komuta Merkezi çalışanlarımızın ulaşımında kullanılmak üzere @EnterpriseTR tarafından tahsis edilen 10 adet minibüsü teslim ettik. 112 Acil çalışanlarımıza desteği için Enterprise Türkiye yönetimine teşekkür ediyorum."
Kaynak: DHA