Haber, Son Dakika, Haberler

VALİ YERLİKAYA'DAN ATTİLA İLHAN ŞİİRLİ ERGUVAN PAYLAŞIMI

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından "İstanbul'da Erguvan Mevsimi, gönlümüze hoş geldi" ifadeleriyle video paylaştı.

09.05.2020 11:13 | Son Güncelleme: 09.05.2020 11:17
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından " İstanbul'da Erguvan Mevsimi, gönlümüze hoş geldi" ifadeleriyle video paylaştı. İstanbul'un çeşitli noktalarında çekilmiş erguvan görüntülerinin olduğu videoda, "Attila İlhan'ın Geceye Karşı Şiirinin seslendirilmesi ve müzik eşliğinde yer aldı.
Vali Ali Yerlikaya, İstanbul'un çeşitli noktalarında çekilmiş erguvan ve İstanbul'un güzelliklerini aktaran video paylaşımında "İstanbul'da Erguvan Mevsimi, gönlümüze hoş geldi. Edebiyatımızın unutulmaz şairi Attila İlhan'ı rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı. VALİ YERLİKAYA’DAN ATTİLA İLHAN ŞİİRLİ ERGUVAN PAYLAŞIMI

Kaynak: DHA

Etiketler: Attila İlhan, İstanbul, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü Haber
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi Haber
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi
Grup Yorum üyesi Gökçek’in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü Haber
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Acun Ilıcalı’nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim yok Haber
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim yok
Hükümetin 4 aşamalı normalleşme planı: Tedbirler kademeli olarak kalkacak, ilk aşama 2 gün sonra başlayacak Haber
Hükümetin 4 aşamalı normalleşme planı: Tedbirler kademeli olarak kalkacak, ilk aşama 2 gün sonra başlayacak
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü Haber
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü
Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim’e bağıran Yasin’i oyundan kovdu Haber
Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu
Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin Haber
Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin
Haberler››Güncel››VALİ YERLİKAYA'DAN ATTİLA İLHAN ŞİİRLİ ERGUVAN PAYLAŞIMI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:45: MEDAŞ çalışanlarından sağlıkçılara Anneler Günü sürprizi - Haber 13:44: Tivubu'da mayıs ayına özel filmler izleyicilerle buluşuyor - Haber 13:44: Adana'da kaçakçılık operasyonu - Haber 13:44: Muğla'da sokakta bulunan bukalemun ve yılan doğaya bırakıldı - Haber 13:42: Nefes borusunun yüzde 95'ini tıkayan tümörden ameliyatla kurtuldu - Haber 13:20: Sosyal medyada tartışma yaratan sözler! Yazar Sevda Noyan, komşularını ölümle tehdit etti - Haber 12:31: Yakayı ele veren hırsızlar şaşkın: Manşetlere mi çıkacağız? - Haber 12:13: Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi - Haber 10:36: Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü - Haberler