VALİ YERLİKAYA'DAN ATTİLA İLHAN ŞİİRLİ ERGUVAN PAYLAŞIMI
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından "İstanbul'da Erguvan Mevsimi, gönlümüze hoş geldi" ifadeleriyle video paylaştı.
09.05.2020 11:13 | Son Güncelleme: 09.05.2020 11:17
Vali Ali Yerlikaya, İstanbul'un çeşitli noktalarında çekilmiş erguvan ve İstanbul'un güzelliklerini aktaran video paylaşımında "İstanbul'da Erguvan Mevsimi, gönlümüze hoş geldi. Edebiyatımızın unutulmaz şairi Attila İlhan'ı rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA
Etiketler: Attila İlhan, İstanbul, Güncel, Haber