Vali Yerlikaya'dan Avrupa'dan gelen vatandaşlarla ilgili paylaşım
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "9 Avrupa ülkesinden gelecek ve 14 gün süreyle karantina/gözetim altında misafir edeceğimiz vatandaşlarımızı karşılıyoruz" dedi.
17.03.2020 19:01 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:01
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "9 Avrupa ülkesinden gelecek ve 14 gün süreyle karantina/gözetim altında misafir edeceğimiz vatandaşlarımızı karşılıyoruz" dedi.
Korona virüs nedeniyle uçuş kısıtlamasının başlatıldığı 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönen vatandaşlar 14 gün boyunca karantina altında kalacakları yurtlara yerleştirilmeye başlandı. İstanbul Havalimanında gelecek vatandaşları takip eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Vali Yerlikaya, uçağın ve alınan önlemlerin fotoğrafını kullanarak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul Havalimanı'ndayız. 9 Avrupa ülkesinden gelecek ve 14 gün süreyle karantina/gözetim altında misafir edeceğimiz vatandaşlarımızı karşılıyoruz. İlk uçak Münih'ten geldi. Vatandaşlarımızı özel önlemler eşliğinde #kykyurtları'nda misafir edeceğiz." - İSTANBUL
Korona virüs nedeniyle uçuş kısıtlamasının başlatıldığı 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönen vatandaşlar 14 gün boyunca karantina altında kalacakları yurtlara yerleştirilmeye başlandı. İstanbul Havalimanında gelecek vatandaşları takip eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Vali Yerlikaya, uçağın ve alınan önlemlerin fotoğrafını kullanarak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul Havalimanı'ndayız. 9 Avrupa ülkesinden gelecek ve 14 gün süreyle karantina/gözetim altında misafir edeceğimiz vatandaşlarımızı karşılıyoruz. İlk uçak Münih'ten geldi. Vatandaşlarımızı özel önlemler eşliğinde #kykyurtları'nda misafir edeceğiz." - İSTANBUL
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Kaynak: İHA
Etiketler : İstanbul Valisi, İstanbul, Avrupa, Güncel
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