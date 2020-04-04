Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Vali Yerlikaya'dan bedelli askerler ve cenaze izinlerine ilişkin açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul'dan ayrılmalarında kısıtlama olmadığını duyurdu.

04.04.2020 15:21 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:23
Vali Yerlikaya'dan bedelli askerler ve cenaze izinlerine ilişkin açıklama
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul'dan ayrılmalarında kısıtlama olmadığını duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şehirler arası özel araçla yasağın ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul'dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur. Terhis belgesi yeterlidir. Terhis olacak askeri almak için özel araç ile gelecek bir kişinin; oturduğu ilden "Seyahat İzin Belgesi alması şartıyla İstanbul'a giriş ve çıkışına izin verilecektir" ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya yaptığı ikinci bir açıklamada, "Covid-19 tanısı dışında diğer nedenlerden dolayı vefat eden vatandaşlarımızın; Cenaze aracı veya ambulans ile memleketlerine sevki için kaymakamlıklarımız tarafından seyahat izni verilecektir. Her cenaze için izin verilecek azami sayı 4 kişi ile sınırlandırılmıştır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Valisi, İstanbul, bedelli, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Vali Yerlikaya'dan bedelli askerler ve cenaze izinlerine ilişkin açıklama - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Kovid-19 kabusu İngiltere’de de sürüyor! Bir günde 708 kişi can verdi Haberler
Kovid-19 kabusu İngiltere'de de sürüyor! Bir günde 708 kişi can verdi
Yasağa uymayan 20 yaş altı iki gence ceza! İşte ödeyecekleri meblağ Haberler
Yasağa uymayan 20 yaş altı iki gence ceza! İşte ödeyecekleri meblağ
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump’ın son çıkışına kimse anlam veremedi Haberler
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'ın son çıkışına kimse anlam veremedi
Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilk şehir içi toplu ulaşım yasağı geldi Haberler
Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilk şehir içi toplu ulaşım yasağı geldi
CHP’li isim, koronavirüs salgınına yenik düştü Haberler
CHP'li isim, koronavirüs salgınına yenik düştü
İhtiyaç sahipleri rahatlayacak! Mansur Yavaş’tan hayırseverlere çağrı Haberler
İhtiyaç sahipleri rahatlayacak! Mansur Yavaş'tan hayırseverlere çağrı
Bakan Koca, ’Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?’ sorusuna yanıt verdi Haberler
Bakan Koca, "Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
İstanbul’a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi Haberler
İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:20: Balıkesir'e KKTC'den 190 kişilik bir grubun gelmesi bekleniyor - Haber 16:20: Muğla'da yurt dışından getirilen 9 işçi yurda yerleştirildi - Haber 16:20: Alparslan Türkeş'in vefatının 23. yılı - Haber 16:19: Tekirdağ'da toplu taşıma durduruldu - Haber 16:18: Kırgızistan'da keman sanatçısı Jılkıbayeva, balkonundan komşularına Türk dizi müziklerini çaldı - Haber 15:49: Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu - Haber 15:14: Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı - Haber 15:08: Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı - Magazin 14:56: Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi - Haber 14:38: Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi - Haber 13:22: Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu - Haber 13:06: Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı - Haberler