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Vali Yerlikaya'dan Berat Kandili paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla İstanbulluların Berat Kandilini kutladıİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla İstanbulluların Berat Kandilini kutladı.

07.04.2020 18:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:51
Vali Yerlikaya'dan Berat Kandili paylaşımı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter 'dan yaptığı paylaşımla İstanbulluların Berat Kandilini kutladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla İstanbulluların Berat Kandilini kutladı. Vali Yerlikaya, "Sevgili İstanbullular Berat Gecenizi tebrik ediyor, nice kandillere sağlık ve huzurla hep birlikte kavuşmayı Rabbimden niyaz ediyorum. Af ve rahmete ulaşma vesilesi olarak mübarek Berat Gecesini kendimizi gözden geçirmek için özel bir fırsat olarak görüyoruz. Bu rahmet gecesine kavuştuğumuz için heyecanlıyız. Birlikte ihya edemeyeceğimiz için hüzünlüyüz. Açılan ellerin ve yapılan duaların geri çevrilmediği bu gecede Cenabı Haktan beratımızı diliyoruz. Hanemize, memleketimize bereket ve afiyet niyaz ediyoruz. Kıymetli İstanbullular ilahi rahmete ulaşma vesilesi olarak bu gecenin korona virüs salgını nedeniyle büyük bir imtihandan geçen insanlık aleminin kurtuluşuna vesile olmasını temenni ediyorum. Mübarek 3 ayların sonuncusu Ramazan-ı Şerife sağlık ve afiyetle kavuşmayı diliyorum. İstanbul'umuzun, aziz milletimizin, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin ve bütün İslam aleminin Berat Kandillerini tebrik ediyorum. Sizlere, ailenize ve tüm sevdiklerimize sağlık, afiyet ve huzurlu bir gelecek temennisiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu zor günler geçinceye kadar evlerimizde kalmaya devam edeceğiz, kalın sağlıkcakla" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Valisi, İstanbul, Twitter, Güncel
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