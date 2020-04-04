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Vali Yerlikaya'dan bin TL sosyal yardımın evde teslim edilmesiyle ilgili paylaşım

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda bin TL'lik sosyal yardım alan 142 bin 207 aileden 100 bin 244'üne maaşlarının elden teslim edildiğini, geriye kalanlara ise yarın teslim edileceğini duyurdu.

04.04.2020 23:05 | Son Güncelleme: 04.04.2020 23:05
Vali Yerlikaya'dan bin TL sosyal yardımın evde teslim edilmesiyle ilgili paylaşım
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter 'dan yaptığı paylaşımda bin TL'lik sosyal yardım alan 142 bin 207 aileden 100 bin 244'üne maaşlarının elden teslim edildiğini, geriye kalanlara ise yarın teslim edileceğini duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' ile bin TL sosyal yardım ve 2022 kanunu kapsamında maaş alan vatandaşlarla ilgili paylaşımda bulundu. Vali Yerlikaya, paylaşımında 142 bin 207 vatandaştan 100 bin 244 aileye maaşlarının evlerinde teslim edildiğini geriye kalan 41 bin 963 vatandaşa ise yarın teslim edileceğini duyurdu. Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Ekonomik İstikrar Kalkanı ile bin TL sosyal yardım ve 2022 kanunu kapsamında maaş alan İstanbul'da 142 bin 207 vatandaşımız bulunuyor. Cuma günü 10.00'dan bugün 18.00'e kadar 100 bin 244 ailemize maaşlarını evlerinde teslim ettik. 41 bin 963 vatandaşımıza yarın inşallah teslim edeceğiz."
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Valisi, İstanbul, Twitter, Güncel
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