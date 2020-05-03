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VALİ YERLİKAYA'DAN 'BOŞ İSTANBUL SOKAKLARI' İÇERİKLİ TEŞEKKÜR VİDEOSU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından boş İstanbul sokaklarının ve meydanlarının olduğu bir video paylaşarak İstanbullulara evde kaldıkları için teşekkür etti.

03.05.2020 14:49 | Son Güncelleme: 03.05.2020 14:51
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından boş İstanbul sokaklarının ve meydanlarının olduğu bir video paylaşarak İstanbullulara evde kaldıkları için teşekkür etti.
Vali Yerlikaya sosyal medya hesaplarından İstanbul'un simgeleşen yerlerinin havadan görüntülendiği bir video paylaştı. Yaşar Güvenir'in 'Seni Uzaktan Sevmek Aşkların En Güzeli' isimli şarkısının çaldığı videoda Kız Kulesi, Taksim Meydanı, Galata Kulesi ve İstiklal Caddesi gibi normalde oldukça yoğunluk yaşanan yerlerin boş olduğu görüldü. Vali Yerlikaya'nın 'Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli, alıştım hasretine gel desen gelemem ki' yazısıyla paylaştığı videonun sonunda 'İstanbullulara gönülden teşekkürlerimizle' yazısı yer aldı. VALİ YERLİKAYA’DAN ’BOŞ İSTANBUL SOKAKLARI’ İÇERİKLİ TEŞEKKÜR VİDEOSU

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Valisi, Kız Kulesi, İstanbul, Güncel, Haber

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