VALİ YERLİKAYA'DAN ESENYURT'TA SURİYELİ AÇIKLAMASI

Ersan SAN/ İSTANBUL DHA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "12 Temmuz'dan bu yana düzensiz göç ile ilgili Göç İdaresi makamlarına teslim ettiğimiz insan sayısı 36 bin civarında. 5 bin 700 civarında da hiç kayıtlı olmayan Suriyeli misafir sayısına ulaştık. Bunları, Öncüpınar'daki barınma merkezlerine teslim ettik" dedi.

Vali Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta aralarında Suriyelilerin de bulunduğu esnafı ziyaret edip sorunlarını dinledi. Yerlikaya'ya İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Esenyurt Kaymakamı Vural Karagöl ile Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Hakan Becel eşlik etti.

Saat 17.00'de Cumhuriyet Meydanı'na gelen Yelikaya ve beraberindekiler, vatandaşlarla bir süre sohbet edip Suriyelilerin ağırlıklı olarak yaşadıkları Merkez Mahallesi gitti. Suriye uyruklu Muhammed'in işlettiği kahvehanede kahve içip onlarla sohbet eden Yerlikya, ardından bir başka kahvehanede çay içip vatandaşların sorunlarını dinledi.

"3 POLİS MERKEZİMİZ VAR 6'YA ÇIKARACAĞIZ"

Esnaf ziyaretlerinin ardından Demirören Haber Ajansı'ya açıklamalarda bulunan Yerlikaya, "Esenyurt nüfus bakımından İstanbul'un en büyük ilçesi. Burada kayıtlı olan Suriyeli sayımız, geçici koruma kapsamındaki misafirimiz açısından da en önde gelen ilçelerimizden birisi. Dolayısıyla burada var olan sorunlarla ilgili hemşerilerimiz, esnafımızla hasbihal ettik. 3 tane polis merkezimiz var. Arsa tedariki yapılır yapılmaz bunların sayısını 6'ya çıkaracağız. Asayiş rakamları ile ilgili 2016'dan bu yana gerçekten çok iyi rakamlar var. Buradaki insanlarımızla beraber el birliği yaparak, sık sık onlarla gerek emniyetimiz, gerek kaymakamlığımız ve bizler sık bir araya gelerek bu rakamları çok daha müspet hale getirmek için gayret göstereceğiz" dedi.

"12 TEMMUZ'DAN BU YANA GÖÇ İDARESİNE 36 BİN KAÇAK GÖÇMEN TESLİM ETTİK "

Başka illere kayıtlı Suriyelilerin İstanbul'dan ayrılması için verilen sürenin 29 Ekim'de dolacağının hatırlatılması üzerine Yerlikaya, "12 Temmuz'dan itibaren İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla başka illere kayıtlı olan Suriyeliler'e süre verdik. Dedik ki 'eğer İstanbul iline kayıtlı Suriyeli değilseniz kayıtlı olduğunuz illere, ilçelere dönmeniz lazım". Bir şey daha söyledik. Eğer şehrimizde kaçak göçmen, yani düzensiz göç varsa onlarla ilgili de tespitlerimizi yapıp alıyoruz. Rakam vereyim size 12 Temmuz'dan bu yana düzensiz göç ile ilgili İçişleri Bakanlığımızın belirlemiş olduğu Göç İdaresi makamlarına teslim ettiğimiz insan sayısı 36 bin civarında. 5 bin 700 civarında da hiç kayıtlı olmayan Suriyeli misafir sayısına ulaştık. Bunları İçişleri Bakanlığımızın tespit etmiş olduğu Öncüpınar'daki barınma merkezlerine teslim ettik. Bu çalışmalarımız da aralıksız olarak devam ediyor. Her gün bütün ilçelerimizde şehrimize kaçak gelen insanların tespiti ve bunları geri gönderme merkezlerine aktarılması ve kayıtsız olan Suriyelilerin de alınıp Öncüpınar'a götürülmesi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Vali Yerlikaya ve beraberindekiler yaklaşık 1 saat kaldıktan sonra ilçeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Vali ve beraberindekilerin meydana gelişi

-Vatandaşlarla selamlaşıp sohbet etmeleri

-Suriyeli Muhammed'ten çay içmeleri

-Kahvehaneye gitmeleri

-Esnafla sohbet etmeleri

-Yerlikaya'nın açıklaması

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