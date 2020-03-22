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Vali Yerlikaya'dan "evde kal" çağrısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, uyarılara rağmen sahillere giden vatandaşları uyararak, "Bugün sahillerde, parklarda geçirilecek tedbirsiz zamanlar, yarın sevdiklerimizi üzecek durumlara dönüşmesin.

22.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:54
Vali Yerlikaya'dan
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, uyarılara rağmen sahillere giden vatandaşları uyararak, "Bugün sahillerde, parklarda geçirilecek tedbirsiz zamanlar, yarın sevdiklerimizi üzecek durumlara dönüşmesin. Bu topyekun bir mücadeledir. Mücadelemizi tavizsiz uygulayacağız" dedi.

Yazılı bir açıklama yapan Vali Yerlikaya, korona virüs tedbirlerinin önemini vurgulayarak, "Sevgili İstanbullular, baharı karşıladığımız bugünlerde aynı zamanda Covid-19 yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele ediyoruz. Ülkemizde bu konuda başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlıklarımız, yetkili bütün makamlar ve valiliğimizce sürekli tedbirler alınmakta ve siz kıymetli vatandaşlarımızla paylaşılmaktadır. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı 14 Kural'a kesinlikle uyulması, kişisel hijyen tedbirlerine dikkat edilmesi ve zorunlu ihtiyaçlar dışında evlerden dışarı çıkılmaması gerekmektedir. Korona virüsün yayılmasını önlemek, kendimizin, yakınlarımızın ve toplumun sağlığını koruyabilmek için İçişleri Bakanlığımızın genelgeleriyle 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın ve kronik rahatsızlığı olanların evden dışarı çıkmaları yasaklanmıştır. Bu süreç, kesinlikle evlerimizde kalmamız gereken çok önemli bir tedbir dönemidir" ifadelerini kullandı.

Uyarılara rağmen dışarı çıkanlara da seslenen Yerlikaya, "'Ben sağlıklıyım, bana bir şey olmaz. Evde sıkıldım, dışarı çıkmak benim için sorun olmaz. Herkes evinde zaten, ben çıkabilirim. Temiz hava iyi gelir' diyenler, kendisine, sevdiklerine ve çevresindekilere çok büyük zararlar verebilirler. Tedbirli olmak, toplum sağlığı açısından kaçınılmaz bir zarurettir. Bugün sahillerde, parklarda geçirilecek tedbirsiz zamanlar, yarın sevdiklerimizi üzecek durumlara dönüşmesin. Kendimizi, sevdiklerimizi, komşularımızı ve ülkemizi düşünerek hareket etmemiz gereken bu dönemde evlerinizden dışarı çıkmayınız. Bu topyekun bir mücadeledir. Mücadelemizi tavizsiz uygulayacağız" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : İstanbul Valisi, İstanbul, Güncel

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